Na Dong Hyun được cảnh sát phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 46. Lần gần nhất YouTuber này xuất hiện là tại sự kiện thời trang vào 4/9.

YouTuber Na Dong Hyun, quản lý kênh The Great Library (hay Daedoseogwan/Daedo) và xuất hiện trong chương trình The Influencer của Netflix đã qua đời ở tuổi 46.

Harold Corp đưa tin, theo Đồn Cảnh sát Seoul Gwangjin, YouTuber này được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở quận Gwangjin vào khoảng 8h40 ngày 6/9 (giờ Hàn Quốc).

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp và cảnh sát phát hiện thi thể YouTuber này sau khi nhận được báo cáo từ một người quen của anh. Người này có cuộc hẹn với nam YouTuber nhưng không thấy anh xuất hiện và không thể liên lạc được. Do đó, người quen đã gọi báo cáo cảnh sát. Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu phạm tội nào tại hiện trường.

Na Dong Hyun qua đời ở tuổi 46. Ảnh: MBC.

Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp và những khán giả theo dõi anh bàng hoàng.

YouTuber Gomong chia sẻ: "Tôi cầu nguyện cho linh hồn của anh ấy. Khi tôi cô đơn, anh ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi thông qua các buổi phát sóng và góp phần thay đổi cuộc đời tôi. Anh ấy gửi cho tôi những lời khuyên dài khi nghe tin sức khỏe của tôi không tốt và anh ấy đã đến buổi ra mắt một bộ phim hay cùng tôi".

Na Dong Hyun bắt đầu phát sóng trực tuyến vào khoảng năm 2010 và cũng được biết đến với tư cách một BJ trên AfreecaTV (nay là Soop). Sau đó, anh ấy chuyển sang YouTube.

Na Dong Hyun là một trong những streamer internet thế hệ đầu thành công nhất, với lượng người theo dõi lên đến 1,44 triệu người. Anh cũng là ngôi sao giải trí tham gia nhiều chương trình truyền hình, chẳng hạn The Influencer, Find Super K, Video Star và Voice Trot.

Lần gần nhất anh được nhìn thấy là khi tham dự sự kiện Tuần lễ Thời trang Seoul Xuân/Hè 2026 được tổ chức tại Dongdaemun Design Plaza (DDP) vào 4/9.