Đoàn Vĩ Luân vừa qua đời vì suy thận. Nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối trước sự ra đi của người diễn viên tài năng, tử tế, hiền lành.

Tờ Stheadline đưa tin, diễn viên Đoàn Vĩ Luân qua đời vì suy thận. Khi Stheadline liên hệ Cổ Thiên Lạc - bạn thân của Đoàn Vĩ Luân - diễn viên này xác nhận ngắn gọn rồi nhanh chóng tắt máy.

Về tin Đoàn Vĩ Luân qua đời, diễn viên Tiền Tiểu Hạo chia sẻ với Stheadlines: "Đúng là chuyện âm dương. Thêm một người bạn nữa qua đời. Nhưng ở tuổi này chúng tôi thực sự không thể làm gì hơn". Tiền Tiểu Hạo miêu tả Đoàn Duy Luân tốt bụng, sống khép kín và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây.

Diễn viên Đoàn Vĩ Luân qua đời vì suy thuận. Ảnh: Zaobao.

"Tôi nhớ Đoàn Vĩ Luân là một người rất trung thành. Khi tôi mới bước chân vào ngành điện ảnh, anh ấy đã là thành viên trong ê-kíp của Thành Long. Anh ấy từng chủ động nói với tôi: 'Nếu cần giúp đỡ, anh luôn có thể liên hệ với tôi'. Điều đó thực sự hiếm có, anh ấy là một người rất tốt bụng", Tiền Tiểu Hạo chia sẻ thêm.

Đoàn Vĩ Luân bước chân vào ngành giải trí năm 1970 với sự nâng đỡ của ATV, sau đó chuyển sang TVB, thường đảm nhận vai phụ. Anh nổi tiếng nhất qua bộ phim Chuyện đời cảnh sát. Đoàn Vĩ Luân có 15 năm làm trợ lý cho Thành Long nhưng sau đó mối quan hệ giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn vì vấn đề lương thưởng. Sau khi bị Thành Long sa thải vào 2003, Đoàn Vĩ Luân hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Trong những năm gần đây, Đoàn Vĩ Luân hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tại một sự kiện cách đây hơn một thập kỷ, Đoàn Vĩ Luân tuyên bố đang kinh doanh xe hơi. Khi đó, nam diễn viên cũng cho biết đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim. Đoàn Vĩ Luân còn cho biết anh không có kế hoạch trở lại với công việc diễn xuất vì một số bệnh lý nền.