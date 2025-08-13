MC Đường Đường qua đời ở tuổi 27

Đường Đường bị xuất huyết não tại nhà riêng vào đêm muộn 12/8. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 13/8, tờ Sohu đưa tin nhóm phát sóng trực tiếp Bảo Thanh Phường ở Liêu Ninh thông báo nữ MC Đường Đường qua đời do xuất huyết não. Theo Bảo Thanh Phường, Đường Đường rất tâm huyết với nghề. Từ khi gia nhập nhóm phát thanh, Đường Đường luôn chuyên nghiệp, nỗ lực hoàn tất những buổi phát sóng tốt nhất có thể, mang lại năng lượng tích cực cho khán giả. Sự ra đi của cô là một mất mát lớn với nhóm phát sóng lẫn những khán giả theo dõi cô.

MC Đường Đường qua đời do xuất huyết não. Ảnh: Sohu.

Theo chia sẻ từ nhân viên bệnh viện, Đường Đường bị xuất huyết não tại nhà riêng vào đêm muộn 12/8. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trong ngành công nghiệp livestream, Đường Đường là ví dụ điển hình của "người dẫn chương trình bằng giọng nói", Sohu nhận định. Không giống những người livestream thường xuyên để lộ khuôn mặt, người dẫn chương trình bằng giọng nói chỉ dựa vào giọng nói để thu hút khán giả, đòi hỏi kỹ năng điều chỉnh giọng nói, biểu cảm lời nói và sáng tạo nội dung đặc biệt.

Đường Đường có lối nói chuyện sống động với tông giọng trong trẻo.

Ngoài ra, cô còn thể hiện tài năng ca hát thông qua các bản cover và thử sức với lĩnh vực sách nói. Nhiều bài hát do Đường Đường cover đạt hơn một triệu lượt nghe. Sách nói của cô cũng thu hút lượng khán giả đông đảo và trung thành.