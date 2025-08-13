MC Đường Đường qua đời ở tuổi 27

Ngày 13/8, tờ Sohu đưa tin nhóm phát sóng trực tiếp Bảo Thanh Phường ở Liêu Ninh thông báo nữ MC Đường Đường qua đời do xuất huyết não. Theo Bảo Thanh Phường, Đường Đường rất tâm huyết với nghề. Từ khi gia nhập nhóm phát thanh, Đường Đường luôn chuyên nghiệp, nỗ lực hoàn tất những buổi phát sóng tốt nhất có thể, mang lại năng lượng tích cực cho khán giả. Sự ra đi của cô là một mất mát lớn với nhóm phát sóng lẫn những khán giả theo dõi cô.
|
MC Đường Đường qua đời do xuất huyết não. Ảnh: Sohu.
Theo chia sẻ từ nhân viên bệnh viện, Đường Đường bị xuất huyết não tại nhà riêng vào đêm muộn 12/8. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Trong ngành công nghiệp livestream, Đường Đường là ví dụ điển hình của "người dẫn chương trình bằng giọng nói", Sohu nhận định. Không giống những người livestream thường xuyên để lộ khuôn mặt, người dẫn chương trình bằng giọng nói chỉ dựa vào giọng nói để thu hút khán giả, đòi hỏi kỹ năng điều chỉnh giọng nói, biểu cảm lời nói và sáng tạo nội dung đặc biệt.
Đường Đường có lối nói chuyện sống động với tông giọng trong trẻo.
Ngoài ra, cô còn thể hiện tài năng ca hát thông qua các bản cover và thử sức với lĩnh vực sách nói. Nhiều bài hát do Đường Đường cover đạt hơn một triệu lượt nghe. Sách nói của cô cũng thu hút lượng khán giả đông đảo và trung thành.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.