Ca sĩ Lee Min qua đời

Lee Min được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào tối 5/8. Thông tin này khiến khán giả, đồng nghiệp của cô bàng hoàng vì thời gian qua, nữ ca sĩ vẫn hoạt động chăm chỉ, vui vẻ.

Dispatch đưa tin Lee Min được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào tối 5/8. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân. Một đại diện của Brand New Music, công ty quản lý Lee Min, cho biết trong cuộc gọi điện thoại với Dispatch vào 6/8: "Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Xin đừng đưa ra những suy đoán vô căn cứ cho đến khi có kết quả".

Theo những người trong ngành âm nhạc, Lee Min vẫn hoạt động chăm chỉ trước khi qua đời. Nữ ca sĩ phát hành đĩa đơn mới Happy Birthday vào tháng 6 đồng thời xuất hiện trong chương trình Park Bo Gum's Cantabile.

Lee Min qua đời ở tuổi 47. Ảnh: Naver.

Một người quen lâu năm của Lee Min chia sẻ với Dispatch: "Cô ấy là một người bạn thực sự tích cực. Cô ấy đã có thời gian dài gián đoạn nhưng sau đó trở lại và vui vẻ quảng bá ca khúc mới. Đến gần đây, cô ấy vẫn sống rất siêng năng, cân bằng giữa công việc làm giảng viên và ca hát".

Một người quen khác nói thêm: "Tôi đã gặp cô ấy tuần trước. Cô ấy là một người bạn tận tụy".

Lee Min ra mắt vào năm 1999 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ As One. Họ đã sản xuất những ca khúc hit như I Want You and I Want You, Day by Day, You're Welcome và Should I Be Sorry?...