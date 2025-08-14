Nguyên nhân Hoa hậu Nga qua đời ở tuổi 31

Ngày 14/8, công ty quản lý người mẫu Modus Vivendis thông báo Kseniya Alexandrova đột ngột qua đời. Trong một bài đăng trên Instagram, công ty này xác nhận người mẫu qua đời vào tối 12/8. "Chúng tôi đau buồn khi thông báo đồng nghiệp và người bạn của chúng tôi, Ksenia Alexandrova đã qua đời vào đêm qua", tuyên bố của công ty viết.

Theo công ty quản lý, Kseniya Alexandrova là cô gái thông minh, tài năng, "biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho mọi người xung quanh". "Đối với chúng tôi, cô ấy mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm. Chúng tôi thành thật thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và những ai may mắn được quen biết Ksenia", công ty bày tỏ.

Kseniya Alexandrova sinh năm 1994, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà tâm lý học người Nga. Năm 2016, cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, lấy bằng Tài chính và Tín dụng. Cô là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017 và sau đó đại diện cho Nga tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nhà nước Moscow với bằng Cử nhân Tâm lý học.

Theo trang tin địa phương Spletnik, Ksenia đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi tháng 7 tại vùng Tver. Chiếc xe cô đi đâm vào một con nai sừng tấm đang chạy ngang qua đường. Con vật đã đập vỡ kính chắn gió và làm người mẫu ngồi ghế phụ bị thương nặng. Với chấn thương ở đầu, Aleksandrova được đưa đến Viện Nghiên cứu Sklifosovsky ở Moscow. Trong suốt thời gian đó, các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống cô, nhưng vào 12/8, cô qua đời.

Trong khoảng 7 tuần vừa qua, người đẹp không có bài đăng mới nào trên mạng xã hội. Hồi tháng 3, cô chia sẻ ảnh cưới và bày tỏ niềm hạnh phúc khi bước sang cột mốc mới. “Tôi chưa bao giờ nghĩ một sự kiện có thể tạo nên dư âm lâu như vậy. Tôi nhớ từng giây và dường như tôi vẫn đang trải qua cơn lốc của cảm xúc. Có quá nhiều tình yêu, niềm vui và cảm xúc chân thành vẫn đong đầy trong trái tim tôi. Cảm ơn những người đã ở bên chúng tôi - điều đó là vô giá”, Kseniya Alexandrova chia sẻ cảm xúc về ngày cưới.

Những hình ảnh của Kseniya Alexandrova trước khi cô qua đời. Tin buồn của người mẫu đang khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.