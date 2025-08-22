Nghệ sĩ Đức Thành qua đời

Đại diện gia đình cho biết nghệ sĩ đàn bầu Đức Thành qua đời đột ngột vì bệnh tim tái phát, thọ 69 tuổi. Ông được đưa về Ninh Bình làm hậu sự và hỏa táng.

Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời sáng 22/8, thọ 69 tuổi do bệnh tim tái phát. Nghệ sĩ đàn tranh Thanh Lê - em ruột của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành - cho biết anh trai bà có nhiều bệnh nền, phải chạy thận 3 lần/tuần.

Gia đình đau buồn vì nam nghệ sĩ ra đi đột ngột. Người thân đang lo hậu sự cho nam nghệ sĩ, đưa ông về Ninh Bình để hỏa táng.

Ca sĩ Hồ Quang Tám bày tỏ thương tiếc khi hay tin nghệ sĩ Phạm Đức Thành qua đời.

"Anh là nghệ sĩ nổi tiếng với hàng triệu khán giả. Chỉ cần nghe tiếng đàn của anh, bao hình ảnh thân thương của quê hương và tình thân hiện về. Tiếng đàn của anh chấp cánh cho bao giọng hát và ca khúc được bay xa. Anh về cõi vĩnh hằng giữa lúc tuổi nghề và tay đàn vẫn còn uyển chuyển và đầy sức sống", Hồ Quang Tám chia sẻ.

Mái tóc dài đặc trưng của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành sinh năm 1956 tại Gia Viễn, Ninh Bình, trong gia đình có truyền thống chèo cổ, chầu văn, hát lên đồng. Ông sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, 4 tuổi đã biết gõ trống chèo, biết đàn nhị và đàn bầu từ năm 6 tuổi. Từ đó, ông gắn liền sự nghiệp với đàn bầu.

Năm 1983, ông tốt nghiệp thủ khoa ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền, và năm 1985 đoạt giải nhất toàn quốc về đàn bầu.

Trong thời gian định cư Canada, ông liên tục quảng bá âm nhạc dân tộc ra thế giới. Ông từng được kênh ART của Canada vinh danh với những đóng góp đặc biệt cho nhạc truyền thống Việt.

Bên cạnh các chương trình độc tấu, ông còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có nghệ sĩ đàn tỳ bà Liu Fang (Trung Quốc), nhiều lần biểu diễn cùng cố GSTS Trần Văn Khê tại các festival âm nhạc lớn.

“Phạm Đức Thành không chỉ chơi đàn bầu, mà đã biến cây đàn một dây thành tiếng nói tâm hồn Việt Nam”, cố GSTS Trần Văn Khê từng đánh giá về nam nghệ sĩ.