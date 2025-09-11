Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37

Thông tin Vu Mông Lung qua đời do một blogger đăng tải vào sáng 11/9 đã làm chấn động giới giải trí Trung Quốc. Tới tối cùng ngày, studio của nam diễn viên lên tiếng xác nhận.

Tối 11/9, Hangzhou đưa tin studio xác nhận Vu Mông Lung qua đời. Thông tin liên quan đến nam diễn viên này gây xôn xao dư luận suốt một ngày nay.

Sáng 11/9, DoNews đưa tin một blogger cho biết diễn viên Vu Mông Lung qua đời do ngã từ trên cao. Theo blogger, sự việc xảy ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vu Mông Lung đã ăn tối với 5 hoặc 6 người bạn vào tối 10/9. Khoảng 2h ngày 11/9, Vu Mông Lung trở về phòng ngủ và khóa cửa. Tới 6h cùng ngày, bạn bè không thấy Vu Mông Lung đâu nên tìm kiếm anh. Sau đó, thi thể nam diễn viên được bạn bè phát hiện khi họ xuống cầu thang.

Một người hàng xóm đang dắt chó đi dạo đã chứng kiến ​​vụ việc và ngay lập tức gọi cảnh sát. Tới hiện trường, cảnh sát phát hiện lưới chắn muỗi ở cửa sổ bị cạy ra, cho thấy vụ việc có dấu hiệu trèo hoặc ngã. Cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự, nhưng các tình tiết cụ thể vẫn đang được điều tra.

Thông tin lập tức gây xôn xao dư luận và truyền thông Trung Quốc. Nhiều diễn viên bàng hoàng trước thông tin trên. Diễn viên Hình Phi từng hợp tác với Vu Mông Lung bày tỏ: "Hy vọng là giả, nhất định là giả".

Theo QQ, phóng viên liên hệ tới khu chung cư nơi được cho là Vu Mông Lung gặp nạn, ban quản lý xác nhận có người ngã từ trên cao xuống. Tuy nhiên, người này không biết nạn nhân có phải diễn viên nổi tiếng hay không.

Công chúng Trung Quốc xôn xao trước thông tin Vu Mông Lung qua đời.

Guancha cho biết thêm phóng viên đã liên hệ với công an quận Triều Dương nhưng nhận được câu trả lời là hãy chờ đợi thông tin chính thức. Trong khi đó, các nhà sản xuất phim làm việc với Vu Mông Lung thời gian qua cũng cho biết họ đang chờ đợi phản hồi từ cơ quan chức năng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết thêm có hai công ty ký kết hợp đồng với Vu Mông Lung nhưng cả hai đều đang trong tình trạng hủy đăng ký. Theo nhiều nguồn tin, công ty quản lý của Vu Mông Lung là Công ty TNHH Truyền thông Thiên Vũ Thượng Hải. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ, đại diện của công ty kể trên trả lời hợp đồng của Vu Mông Lung đã hết hạn từ nhiều năm trước và họ không hề biết tình hình hiện tại của anh.

Chiều 11/9, tờ Sohu đưa tin blogger đăng tin ban đầu đã xóa bỏ các bài viết liên quan tới Vu Mông Lung. Cùng thời điểm, có tin đồn Vu Mông Lung đang nguy kịch rộ lên trên mạng xã hội.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, tham gia chương trình Super Boy (cuộc thi ca hát nam của Hunan TV) và đạt top 10 toàn quốc. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ trong phim ngắn The Little Prince. Năm 2015, anh gây sốt với vai Cửu Vương Tề Hàn trong web drama Thái tử phi thăng chức ký.

Sau đó, anh tham gia các phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…