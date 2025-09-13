Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi con trai qua đời

Vu Mông Lung qua đời do ngã lầu vào 11/9. Mẹ nam diễn viên ngất xỉu khi hay tin buồn về con trai.

Theo Ettoday, mẹ của Vu Mông Lung, sống tại Tân Cương đã suy sụp khi biết tin con trai qua đời. Bà bất tỉnh và được đưa đến phòng cấp cứu ngay sau đó. Khi tỉnh lại, bà liên tục gọi tên con trai. Có thông tin cho biết cha của Vu Mông Lung đã qua đời nhiều năm trước và hai mẹ con nam diễn viên sống nương tựa vào nhau.

Vu Mông Lung nhiều lần công khai mẹ anh là giáo viên âm nhạc. Mẹ chính là động lực thúc đẩy anh theo đuổi nghệ thuật. Sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung chắc chắn là cú sốc lớn nhất đối với mẹ anh.

Tối 11/9, Hangzhou đưa tin Vu Mông Lung qua đời. Thông tin này gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua.

Hình ảnh Vu Mông Lung trước khi qua đời. Ảnh: Weibo.

Tối 10/9, Vu Mông Lung ăn tối với 5 hoặc 6 người bạn tại một chung cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 6h sáng hôm sau, bạn bè không thấy Vu Mông Lung đâu nên tìm kiếm anh và phát hiện thi thể nam diễn viên khi họ xuống cầu thang. Vu Mông Lung được cảnh sát xác nhận ngã lầu tử vong, không có dấu hiệu hình sự.

Sau đó, nhiều đồng nghiệp như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Nghiên Phi, Trương Vân Long… bày tỏ niềm tiếc thương. Vu Mông Lung được đồng nghiệp quý mến bởi tính cách nhẹ nhàng, tốt bụng, nhiệt tình và niềm đam mê với công việc diễn xuất.

Trước khi qua đời, Vu Mông Lung vẫn chăm chỉ làm việc. Anh vừa hoàn tất phim mới cách đây vài tháng, đồng thời tham gia nhiều sự kiện, livestream quảng cáo cho nhãn hàng...

Vu Mông Lung sinh năm 1988, tham gia chương trình Super Boy (cuộc thi ca hát nam của Hunan TV) và đạt top 10 toàn quốc. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ trong phim ngắn The Little Prince. Năm 2015, anh gây sốt với vai Cửu Vương Tề Hàn trong web drama Thái tử phi thăng chức ký.

Sau đó, anh tham gia các phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…