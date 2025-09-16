Trương Dư Hi tức giận

Theo Trương Dư Hi, cô bị nhóm người theo dõi, làm phiền suốt nhiều tháng qua. Nữ diễn viên tuyên bố sẽ báo cảnh sát nếu tình trạng còn tiếp diễn.

Theo Setn, nữ diễn viên Trương Dư Hi mới đây lên tiếng việc cô bị theo dõi trong nhiều tháng. Hành động kể trên khiến nữ diễn viên tức giận. Cô chỉ trích: "Không có gì đáng tự hào khi theo dõi và gửi tin nhắn lăng mạ gia đình, nhân viên của tôi. Tôi không sợ các người. Tôi sẽ luôn là chính mình".

Trương Dư Hi đăng trên Weibo: "Tổng cộng có 2 nhóm người. Một nhóm đến nhà tôi và một nhóm đến căn nhà khác của tôi nhưng đang được cho thuê. Bọn họ đã theo dõi tôi mấy tháng trời. Hôm nay, tôi đã chụp biển số xe của những kẻ đó, nếu còn tái diễn tôi sẽ báo cảnh sát”.

Trương Dư Hi bức xúc khi bị theo dõi. Ảnh: 360 Yule.

Trương Dư Hi đăng hai ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện. Nội dung tin nhắn là giữa nữ diễn viên và các nhân viên. Trong tin nhắn, các nhân viên tiết lộ việc những kẻ bám đuôi đã nắm rất rõ tung tích của nữ diễn viên này.

Trương Dư Hi sinh năm 1991, tham gia các bộ phim như Lưu Ly Mỹ nhân sát, Nàng công chúa tôi yêu, Uẩn sắc quá nồng, Dữ Quân Ca… Gần đây, dự án Đôi mắt trìu mến do Trương Dư Hi và Tất Văn Quân đảm nhận vai chính được khán giả chú ý, yêu thích.

Trương Dư Hi từng có thời gian hẹn hò thiếu gia tai tiếng Vương Tư Thông và nam diễn viên Trần Bá Dung. Gần đây, cô vướng nghi vấn hẹn hò Tất Văn Quân vì cả hai có những cử chỉ ngọt ngào, được cho là vượt qua mức bạn bè.