Park Bom không chịu từ bỏ Lee Min Ho?

Park Bom lại nhắc tới Lee Min Ho khi đăng ảnh mới. Hành động của nữ ca sĩ tiếp tục gây tranh cãi.

Tờ Joongang Enews đưa tin ngày 15/9, Park Bom lại gây chú ý khi nhắc tới Lee Min Ho. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng một số hình ảnh lên Instagram kèm theo hashtag #ParkBom #LeeMinHo. Hầu hết bức ảnh là hình selfie của Park Bom và không có bất cứ nội dung nào liên quan đến Lee Min Ho. Do đó, việc thành viên 2NE1 sử dụng hashtag #LeeMinHo trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người hâm mộ.

Đây không phải lần đầu tiên Park Bom nhắc đến Lee Min Ho. Năm ngoái, cô cũng từng khơi gợi sự tò mò của người hâm mộ khi đăng ảnh nam diễn viên này. Công ty quản lý của nữ ca sĩ sau đó giải thích: "Park Bom trở thành fan của Lee Min Ho sau khi xem bộ phim The Heirs. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên". Tuy nhiên, Park Bom vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến Lee Min Ho, thậm chí gọi nam diễn viên sinh năm 1987 là "chồng tôi".

Park Bom liên tục gây tranh cãi vì có động thái liên quan tới Lee Min Ho. Ảnh: SBS.

Hành động của Park Bom gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang gây phiền toái cho Lee Min Ho. Khi vướng nghi vấn hẹn hò với Park Bom, công ty quản lý của Lee Min Ho cũng đưa ra phản hồi chính thức: "Anh ấy không hề quen biết Park Bom. Tin đồn hẹn hò là vô căn cứ".

Park Bom gần đây tạm dừng hoạt động với lý do sức khỏe. Công ty quản lý của cô, D-Nation Entertainment, tuyên bố: "Chúng tôi quyết định để cô ấy rút khỏi buổi hòa nhạc của 2NE1 và các lịch trình khác sau khi nhận được lời khuyên từ đội ngũ y tế. Cô ấy cần nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe".