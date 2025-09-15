Đời thường của tân Á hậu Thu Ngân

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 ( Hoa hậu Hòa bình) vừa diễn ra tối 14/9. Kết quả, chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi, cô gái 21 tuổi đến từ Đắk Lắk. Nguyễn Thị Thu Ngân giành ngôi vị á hậu 1. Các thứ hạng còn lại lần lượt thuộc về Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh. Nguyễn Thị Thu Ngân sinh năm 2003, đến từ Cà Mau.

Nguyễn Thị Thu Ngân theo học ngành Quan hệ công chúng của Đại học Nam Cần Thơ. Á hậu cao 1,7 m với số đo 3 vòng là 78-61-92 cm. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2025, Thu Ngân có kinh nghiệm ở nhiều cuộc thi nhan sắc hoặc tài năng khác.

Cô là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, lọt top 11 Mic Vàng DNC 2023 do Đại học Nam Cần Thơ tổ chức. Năm 2023, cô tham gia Người đẹp Tây Đô, giành giải Á khôi 2 và giải phụ Người đẹp áo bà ba. Năm 2024, cô tiếp tục thử sức ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 nhưng không giành giải cao.

Thu Ngân sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng. Đời thường, cô có phong cách thời trang đa dạng, khi nữ tính, khi gợi cảm. Người đẹp ưa chuộng những trang phục cúp ngực hoặc áo quây khoe vóc dáng cân đối, quyến rũ.

Hình ảnh đời thường của Á hậu Thu Ngân. Người đẹp từng tâm sự lý do cô tham gia cuộc thi nhan sắc là mong muốn có thể giới thiệu với bạn bè ở các tỉnh thành về hình ảnh con người, văn hóa, khung cảnh và bản sắc của quê hương. Hơn thế, thông qua các cuộc thi, cô hy vọng bản thân có thể học hỏi, giao lưu đồng thời tích lũy cho bản thân nhiều kiến thức.

Năm nay, top 5 của cuộc thi được đánh giá là phù hợp. Thu Ngân cũng có phần trả lời ứng xử khá tốt. Với câu hỏi: “Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?”, Thu Ngân trình bày bằng song ngữ và thuyết phục được ban giám khảo. Theo á hậu, cô thực hiện mục tiêu trên qua 3 hành động là học tập, kế thừa và phát huy, từ đó làm chủ tri thức, công nghệ, rèn luyện tinh thần, sống có trách nhiệm…

