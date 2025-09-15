Sao nữ mặc hở bạo lấn át Lisa

Lễ trao giải Emmy 2025 diễn ra ngày 14/9 (giờ địa phương) tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles. Thành viên nhỏ tuổi nhất của BlackPink, Lisa xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy Lever Couture màu hồng. Bộ đồ lấy cảm hứng từ vai diễn của cô trong phim đầu tay The White Lotus. The White Lotus là một trong những chương trình được đề cử nhiều nhất ở Emmy 2025, với 23 đề cử. Lisa vào vai Mook trong phần 3 của loạt phim truyền hình ăn khách này. Ảnh: Just Jared.

Selena Gomez trên thảm đỏ cùng vị hôn phu Benny Blanco. Cặp đôi sắp đính hôn đã khoe những cử chỉ tình cảm ngọt ngào khi đến dự lễ trao giải. Trong sự kiện lớn này, Selena mặc chiếc váy đỏ gợi cảm, trong khi Benny diện bộ vest đen toàn tập. Bộ phim truyền hình ăn khách Only Murders in the Building của Selena được đề cử hai giải thưởng ở Emmy, bao gồm giải Phim hài xuất sắc. Ảnh: Just Jared.

Jenna Ortega thu hút sự chú ý với bộ đồ độc đáo, gắn đầy trang sức. Bộ trang phục táo bạo, để lộ da thịt khiến Jenna trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên 22 tuổi của Wednesday đã xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ trang phục Givenchy. Cách đây không lâu, Jenna tham dự sự kiện Wednesday Graveyard Gala của Netflix và Spotify tại Guastavino's ở thành phố New York. Ảnh: Just Jared.

Ortega gần như khỏa thân với chiếc áo được làm hoàn toàn từ đá quý và pha lê nhiều màu sắc với đủ hình dạng, kích cỡ, phủ kín cả mặt trước và mặt sau. Cô kết hợp chiếc áo nổi bật này với chân váy đen xẻ tà đơn giản. Ảnh: WireImage.

Sydney Sweeney và Hunter Schafer xuất hiện tại lễ trao giải Emmy. Trong chương trình, các nữ diễn viên dự kiến​ lên sân khấu để trao giải thưởng. Lễ trao giải Emmy năm nay do diễn viên hài Nate Bargatze dẫn chương trình và được phát sóng trực tiếp trên CBS và Paramount+ bắt đầu lúc 20h ngày 14/9 (giờ địa phương). Lễ trao giải gồm 27 đề cử. Ảnh: Just Jared.

Cate Blanchett, nữ diễn viên 56 tuổi của bộ phim Ocean's Eight diện lại bộ trang phục cô mặc trong bữa tối của Armani Beauty cách đây vài tuần khi tham gia Lễ trao giải Emmy 2025 vào 14/9 tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles. Ảnh: Just Jared.

Rita Ora và Taika Waititi cùng nhau bước lên thảm đỏ. Giọng ca Let You Love Me và đạo diễn phim Thor đang cùng nhau chỉ đạo một dự án âm nhạc dựa trên Lễ hội Fyre thảm họa. Bryan Buckley sẽ đạo diễn và viết kịch bản cho dự án. Ảnh: Just Jared.

Owen Cooper vừa làm nên lịch sử tại lễ trao giải Emmy năm 2025. ​​Ngôi sao 15 tuổi giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình dài tập hoặc phim điện ảnh cho vai diễn trong phim Adolescence của Netflix. Anh trở thành nam diễn viên trẻ nhất giành giải Emmy mọi thời đại. Ảnh: Just Jared.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.