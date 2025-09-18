Masew sau cơn sốt 'Bắc Bling'

Masew đã có 10 năm làm nghề với nhiều bản hit như "Túy âm", "À lôi", Bắc Bling". Theo producer, thách thức lớn nhất của anh là giữ được bản sắc riêng giữa thị trường biến động.

Thay vì là một producer lặng lẽ sau cánh gà, Masew đang hiện diện rõ rệt trước hàng triệu khán giả yêu nhạc. Qua các bản hit Túy âm, À lôi và đặc biệt là Bắc Bling - ca khúc thành công nhất Vpop 9 tháng đầu năm, Masew đã định nghĩa bản thân trong một hành trình đầy tò mò, thú vị và khác biệt.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Masew chia sẻ về những ngày tháng thay đổi bản thân, áp lực từ ánh hào quang và khát khao để lại dấu ấn mới trong bức tranh âm nhạc Việt Nam.

Khi Masew mạo hiểm đẩy ranh giới sáng tạo

2025 là một năm nhiều dấu ấn với Masew. Nó được định hình bằng ca khúc Bắc Bling thành công rực rỡ, tiếp đó là album Xưa đánh dấu 10 năm hoạt động của nhà sản xuất này. Với 8 ca khúc sử dụng khéo léo, sáng tạo chất liệu dân gian Việt và các tích truyện Á Đông, Xưa là một sản phẩm đậm chất Masew. Nó khắc họa rõ nét hành trình nhà sản xuất này mang những chất liệu dân gian, những câu chuyện tuổi thơ và ký ức quê hương vào âm nhạc.

Theo Masew, anh hoàn toàn không áp đặt cách nghe, vì âm nhạc trước hết phải chạm đến cảm xúc của khán giả. Nhưng điều Masew mong nhất là sau khi nghe album Xưa, giới trẻ có thêm góc nhìn mới về những giá trị cũ. Rằng văn hóa dân gian không hề xa vời hay nhàm chán - nó có thể rất thời thượng, sống động nếu được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại.

Đáng tiếc, album chưa nhận được lượt nghe xứng tầm với chất lượng. Masew thừa nhận điều này khiến anh tiếc nuối.

Nhà sản xuất nói: “Thật ra, nếu nói không có chút tiếc nuối nào thì không đúng. Vì Xưa là cột mốc đánh dấu 10 năm tôi làm nghề, một hành trình rất dài với nhiều thử nghiệm, va vấp và tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc. Tất nhiên, ai cũng muốn sản phẩm mình tâm huyết được đón nhận rộng rãi. Nhưng nếu để lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm Xưa đúng như thế”.

Masew đã định hình chỗ đứng riêng với hàng loạt bản hit. Ảnh: FBNV.

Thời điểm Masew có Xưa, Hòa Minzy phát hành Nỗi đau giữa hòa bình và lập tức trở thành tâm điểm của thị trường âm nhạc.

Khi được hỏi “đối mặt với một ‘đối thủ’ quá thân thuộc như Hòa Minzy trong tâm thế ra sao?”, Masew trả lời: “Tôi không xem Hòa là đối thủ, mà là một người đồng nghiệp. Việc Hòa ra MV cùng thời điểm và đạt thành tích ấn tượng là điều tôi thật lòng vui mừng, vì tôi hiểu rõ Hòa Minzy đã đầu tư và tâm huyết thế nào với sản phẩm của mình. Còn với tôi, tâm thế khi phát hành Xưa hoàn toàn khác. Tôi không đặt mình vào cuộc đua về lượt xem hay thành tích, mà xem đây là hành trình kể chuyện - một hành trình rất cá nhân, chậm rãi và đầy thử nghiệm”.

Trong album có ca khúc Ngưu Lang Chức Nữ đánh dấu sự tái hợp của bộ ba Masew, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Nhưng lần này, họ không còn đủ sức làm nên một cú nổ như Bắc Bling.

Nói về điều này, Masew giải thích anh chọn hướng đi sâu, nhẹ và giàu chất thơ hơn. Bài hát không thiếu chất lượng nhưng có thể thiếu một cú chạm đủ mạnh để lan rộng. Nhà sản xuất khẳng định không tiếc nuối, vì mỗi bài hát có hành trình riêng.

Xưa với Masew không chỉ là album, mà là một cột mốc quan trọng trong hành trình kết nối âm nhạc truyền thống với hiện đại. Nếu Túy âm và Bắc Bling là những bước đầu tiên để khai phá và thử nghiệm, thì Xưa là sự trưởng thành - nơi anh dám đặt trọn tâm huyết, mạo hiểm đẩy ranh giới sáng tạo.

“Tôi hiểu album đậm chất văn hóa như vậy không thể so sánh trực tiếp với các bản hit đại chúng về lượt xem hay doanh thu. Với tôi, thành công không chỉ là con số mà là sự kết nối thực sự với khán giả, đặc biệt những người trân trọng giá trị văn hóa lâu bền. Trong suốt quá trình làm Xưa, tôi không ít lần đứng trước những lựa chọn khó khăn giữa việc giữ vững giá trị nghệ thuật và việc làm sao để bài hát dễ tiếp cận hơn với công chúng. Cuối cùng, tôi chọn giữ nguyên cái chất, chấp nhận sẽ có những khán giả không dễ dàng đón nhận lập tức. Bởi với tôi, âm nhạc không chỉ là sản phẩm tiêu thụ mà còn là câu chuyện, là di sản cần được trân trọng”.

Đầu năm nay, Masew có ca khúc Bắc Bling gây sốt thị trường âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Masew thay đổi

10 năm làm nghề của Masew có thể nói là rất thành công. Anh liên tiếp tạo nên những bản hit, khuấy động thị trường, từ Túy âm, À lôi đến Bắc Ling. Đặc biệt, sức nóng quá lớn của Bắc Bling - sản phẩm do Masew sản xuất âm nhạc làm anh thay đổi góc nhìn, quan điểm về cách anh tiếp cận nghệ thuật.

Masew chia sẻ sau thành công của Bắc Bling, đặc biệt khi nó vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy một tháng, anh bắt đầu cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân. Không chỉ là một nhà sản xuất nhạc, mà còn là người đang góp phần kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc hiện đại.

Trước đó, anh luôn thích đưa chất liệu dân gian, âm hưởng truyền thống vào nhạc điện tử. Còn bây giờ, sau Bắc Bling, nhà sản xuất thấy rõ nếu làm đúng cách, đủ tinh tế và chỉn chu, âm nhạc Việt hoàn toàn có thể chạm tới khán giả quốc tế.

Hành trình 10 năm qua với Masew là chuỗi trải nghiệm quý giá, từ những ngày đầu làm remix với nhiều thử nghiệm đến lúc xây dựng được phong cách và tiếng nói riêng. Album Xưa chính là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành đó.

Thử thách lớn nhất với Masew trong suốt 10 năm qua chính là việc giữ được bản sắc riêng giữa một thị trường âm nhạc luôn biến động và nhiều áp lực.

Những ngày đầu, anh chỉ là một producer làm remix với nhiều thử nghiệm và cả thất bại. Để từ đó xây dựng được phong cách, hướng đi riêng và được công nhận là một tên tuổi trong Vpop, Masew thừa nhận đã phải vượt qua không ít sự nghi ngờ, áp lực từ thị trường và cả chính mình.

“Khác biệt lớn nhất giữa Masew ngày đầu và bây giờ là sự tỉnh táo. Lúc mới vào nghề, tôi làm nhạc gần như bằng bản năng. Còn bây giờ, sau nhiều dự án, tôi học được cách nhìn mọi thứ tổng thể hơn và nghiên cứu nhiều về tư duy làm nhạc, để cho ra đời nhiều bài nhạc hay. Âm nhạc với tôi không phải thứ để chạy KPI, mà là thứ để chạm được vào người khác. Mà muốn chạm được người khác, trước hết mình phải chạm được chính mình đã”, Masew chia sẻ.

Masew vừa qua phát hành album Xưa đánh dấu 10 năm ca hát. Ảnh: FBNV.

Nhà sản xuất nói thêm: “Với tôi, cám dỗ lớn nhất khi làm nhạc không hẳn là sự nổi tiếng hay tiền bạc, vì đó là thứ gần như chắc chắn sẽ đến nếu mình làm tốt, làm đủ lâu. Với tôi, giữ được sự cân bằng giữa cái mình muốn làm và cái thị trường cần mới là bài toán khó và cũng là cách để không bị cuốn đi bởi cám dỗ”.

Khi được hỏi Masew là ai, ở đâu giữa một thị trường mà âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại đang bùng nổ, rất nhiều nghệ sĩ Việt theo đuổi, đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của DTAP, nhà sản xuất trả lời: “Mỗi nghệ sĩ có con đường và một cách kể chuyện riêng trong âm nhạc. Việc âm nhạc truyền thống được đưa vào các sản phẩm là một tín hiệu rất tích cực, vì nó cho thấy giới trẻ ngày càng quan tâm và tự hào hơn về văn hoá dân tộc. DTAP là những bạn producer trẻ tài năng và làm rất tốt trong việc tái hiện âm nhạc truyền thống bằng tư duy âm nhạc mới mẻ. Còn với Masew, tôi chọn cách đi riêng - vẫn giữ tinh thần dân gian, truyền thống nhưng khai thác nó theo hướng cảm xúc cá nhân, trải nghiệm âm nhạc của mình”.