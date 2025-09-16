Quỳnh Lam bên bạn trai kém 10 tuổi

Diễn viên Quỳnh Lam mới đây xác nhận đang hẹn hò bạn diễn kém 10 tuổi là Vũ Đằng. Hai người có thời gian dài làm chị em, đồng nghiệp thân thiết sau đó phát triển mối quan hệ thành người yêu. Họ từng hợp tác trong bộ phim Duyên tiên tiền định.

Quỳnh Lam tâm sự thời gian đầu, cô ngần ngại vấn đề tuổi tác nên không tiến tới với Vũ Đằng. Tuy nhiên, qua quá trình đồng hành, gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc, đặc biệt được Vũ Đằng chăm sóc, quan tâm, Quỳnh Lam dần thay đổi. "Vũ Đằng dù ít tuổi hơn tôi nhưng trưởng thành, chững chạc. Bạn trai tôi tính rất hiền lành, ít nói, chủ yếu thể hiện qua hành động", Quỳnh Lam cho biết.

Thời gian qua, hai người thường xuyên đăng ảnh, video cùng nhau. Họ cũng đi ăn, đi chơi với nhóm bạn chung hoặc cùng nhau du lịch nước ngoài. Họ gần như đồng hành bên nhau trong mọi dịp quan trọng. Vũ Đằng từng đăng video có sự xuất hiện của Quỳnh Lam và hỏi khán giả nữ diễn viên có xinh đẹp không.

Quỳnh Lam từng hẹn hò bạn trai người Anh trong 13 năm. Hai người xác nhận chia tay năm 2024. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chia sẻ cô là người chủ động nói lời chia tay. Lý do là sau 13 năm bên nhau, tình cảm họ dành cho nhau dần phai nhạt, thiếu đi sự lãng mạn.

Quỳnh Lam sinh năm 1984, tại Biên Hòa. Với gần 20 năm phát triển trong lĩnh vực phim ảnh, Quỳnh Lam đã trở thành diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Cô gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt bộ phim như Cô dâu tuổi Dần, Theo dấu hương xưa, Vết xước, phim Mãi theo bóng em, Hoàng hôn ấm áp… Nữ diễn viên từng được đề cử giải Mai Vàng năm 2016 với vai Trinh Trinh trong phim Hai người vợ.

Quỳnh Lam được khen trẻ trung, nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 41. Thông tin cô hẹn hò rộ lên từ cuối 2024 nhưng hai người không xác nhận. Thời điểm đó, Vũ Đằng đăng ảnh dùng bữa tối lãng mạn với một cô gái nhưng che kín gương mặt đối phương. Khi ấy, nhiều khán giả đã chỉ ra cô gái có điểm tương đồng với Quỳnh Lam.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.