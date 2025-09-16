Phạm Băng Băng ở tuổi 44

Phạm Băng Băng vừa đón sinh nhật tuổi 44. Thời gian qua, cô phát triển công việc ở thị trường Đông Nam Á và đẩy mạnh kinh doanh mỹ phẩm.

Ngày 16/9, trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, giản dị. Trong loạt ảnh, Phạm Băng Băng trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý với nhan sắc nổi bật. Cô mặc váy dáng dài, tay ôm bó hoa to và chụp hình cùng bánh kem.

Ở tuổi 44, Phạm Băng Băng được khen trẻ trung so với độ tuổi. Cô có làn da mịn màng, trắng sáng.

Phạm Băng Băng khi đón sinh nhật tuổi 44. Ảnh: Facebook Fanbingbing.

Vừa qua, Phạm Băng Băng nhận danh hiệu Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM), đi kèm tước hiệu "Datuk" ở Malacca (Malaysia) nhờ những đóng góp trong việc quảng bá du lịch. Nữ diễn viên được trao danh hiệu khi tham dự sinh nhật lần thứ 76 của Thống đốc bang Malacca, Malaysia, ông Mohd Ali Rustam, hôm 24/8.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Malaysia, Phạm Băng Băng bày tỏ niềm vui khi nhận được vinh dự danh giá này và hy vọng mang đến nhiều câu chuyện tích cực hơn cho Malacca. Khi được hỏi liệu có tiếp tục quảng bá ngành du lịch Malacca hay không, Phạm Băng Băng trả lời: "Tất nhiên rồi, tôi hy vọng có thể tiếp tục quảng bá ngành du lịch Malacca. Tôi trở lại Malacca vào tháng 9 và vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

Phạm Băng Băng hạnh phúc đón tuổi mới. Ảnh: Facebook Fanbingbing.

Phạm Băng Băng được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Năm Du lịch Malacca vào tháng 5/2024. Sau khi nữ diễn viên được bổ nhiệm, bài đăng với từ khóa "Malacca x Phạm Băng Băng" trên WeChat vượt mốc 1,5 tỷ lượt truy cập chỉ trong vòng 3 ngày, theo tờ Zaobao. Lượng khách du lịch Trung Quốc ở Malacca tăng vọt từ 204.818 lượt năm 2023 lên 664.687 lượt vào cuối 2024, vượt xa mục tiêu ban đầu của thành phố cổ kính này.

Theo tờ 36kr, sau khi bị hạn chế hoạt động tại quê nhà vì vấn đề thuế, Phạm Băng Băng dần chuyển hướng sự nghiệp sang Đông Nam Á.

Phạm Băng Băng thành lập thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Diary vào 2018. Tháng 5 cùng năm, cô bị điều tra và phạt vì tội trốn thuế. Kể từ đó, cô chuyển hướng tập trung sang Đông Nam Á, không chỉ đẩy mạnh thương hiệu làm đẹp mà còn phát triển sự nghiệp diễn xuất và thúc đẩy du lịch địa phương.

Danh sách 100 thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc năm 2024 do China Beauty Network công bố cho thấy Fan Beauty Diary, thương hiệu do Phạm Băng Băng sáng lập, xếp thứ 35 trong danh sách với doanh thu 1,45 tỷ NDT.