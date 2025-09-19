Vợ cao 1,8 m của Hồ Quang Hiếu gợi cảm ở lễ cưới

Hồ Quang Hiếu và vợ là Tuệ Như tổ chức lễ tân hôn sáng 19/9 tại TP.HCM. Tới tối cùng ngày, cả hai mời bạn bè đến tiệc cưới.

Ngày 19/9, Hồ Quang Hiếu và vợ là Tuệ Như tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM với sự tham gia của những người bạn thân thiết nhất.

Sáng cùng ngày, lễ tân hôn của ca sĩ Hồ Quang Hiếu diễn ra ấm cúng tại tư gia ở TP.HCM, trong không khí quây quần của hai bên gia đình. Buổi lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống trang trọng với hoa tươi màu trắng phủ kín, mang đến vẻ thanh nhã, tinh khiết. Cô dâu, chú rể mặc áo dài trắng ton sur ton.

Tới 17h30, cô dâu chú rể bắt đầu đón khách trong tiệc cưới lấy chủ đề khu vườn tình yêu với tông hồng chủ đạo. Một tiếng sau đó, tiệc tối bắt đầu. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời với khoảng 30 loại hoa tươi như hồng, cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan hồ điệp. 50% trong số đó là hoa nhập khẩu. MC Nguyên Khang là người dẫn dắt tiệc cưới của cặp sao.

Hình ảnh trong lễ cưới của Hồ Quang Hiếu. Ảnh: FB Nguyên Khang, NVCC.

Ngày 15/9, cả hai đã tổ chức lễ vu quy tại Cà Mau. Con trai đầu lòng của cặp sao thu hút sự chú ý trong lễ vu quy của cha mẹ. Cậu bé chào đời tháng 1, có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào 2023 nhưng tới nay mới tổ chức lễ cưới. Đám hỏi của hai người được tổ chức ngày 2/8/2023 tại Cà Mau.

Cách đây không lâu, hai người vướng tin rạn nứt nhưng Tuệ Như nhanh chóng phủ nhận. Lý do là Tuệ Như được phát hiện không theo dõi ông xã trên một số nền tảng mạng xã hội. Cùng thời điểm, một số trang mạng đưa tin Hồ Quang Hiếu có liên quan đến người khác. Sau đó, Tuệ Như đăng ảnh bên ông xã và đính chính: “Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán”. Động thái của Tuệ Như được cho là phủ nhận tin đồn liên quan đến chuyện hôn nhân phủ sóng mạng xã hội.