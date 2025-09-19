Thiên An gặp khó

Suốt những năm qua, Thiên An liên tục vướng ồn ào với người cũ, khiến con đường phim ảnh của cô cũng lao đao theo.

Là diễn viên song Thiên An có lẽ được biết tới nhiều hơn bởi ồn ào đời tư kéo dài suốt những năm qua. Việc bị cuốn vào những tranh cãi khiến nỗ lực làm nghề của cô càng ít được chú ý hơn.

Sự nghiệp phim ảnh

Ở tuổi 27, Thiên An đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp diễn xuất với một số bước tiến đáng chú ý. Năm 2022, cô có vai chính đầu tiên trong phim Mưu kế thượng lưu. Ở bộ phim này, Thiên An vào vai Diana Nguyễn, một cô gái cố gắng thâm nhập giới thượng lưu để trả thù. Tuy nhiên, phim còn nhiều hạn chế, từ bối cảnh tới nội dung rời rạc, kém hấp dẫn. Thiên An cũng chưa thuyết phục được khán giả với diễn xuất bị chê thiếu tự nhiên, gượng gạo. Dẫn đến, doanh thu của phim cũng lẹt đẹt. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng .

Tiếp đó, Thiên An đảm nhận vai Mỹ Kim trong phim kinh dị Linh miêu: Quỷ nhập tràng (2024). Tổng doanh thu phim theo ghi nhận của Box Office Vietnam là 87 tỷ đồng và lọt nhóm phim Việt có lãi trong năm 2024. Chưa phải vai diễn lớn nhưng dự án đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của Thiên An khi hợp tác cùng NSND Hồng Đào.

Tuy nhiên, dù đã đạt được những thành tựu đáng kể, cái tên Thiên An vẫn khó thoát khỏi cái bóng của vụ lùm xùm tình ái kéo dài hơn 4 năm. Những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ riêng tư đặt cô vào tâm bão dư luận, đặc biệt với những diễn biến mới nhất trong năm 2025.

Thiên An mới đây được thông báo xuất hiện trong bộ phim Cải mả. Thiên An có mặt trong đoạn teaser được nhà sản xuất tung ra hôm 10/9 và cũng tích cực quảng bá dự án này trên trang cá nhân. Tuy nhiên, trong poster chính thức ra mắt ngày 17/9, cái tên Thiên An lại không xuất hiện, gây bàn tán và nghi ngờ. Bên cạnh đó, phần mô tả thông tin phim cũng không nhắc về Như Yên - nhân vật do Thiên An đảm nhận.

Lý do tên Thiên An không xuất hiện ở poster chưa được hé lộ, khiến không ít khán giả thắc mắc liệu nguyên nhân có liên quan đến loạt ồn ào thời gian qua của diễn viên này hay không.

Ồn ào kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thiên An. Ảnh: FBNV.

Lùm xùm kéo dài

Cuộc tranh cãi liên quan đến Thiên An và Jack bùng nổ từ tháng 8/2021, khi nữ diễn viên công khai việc sinh con gái Sol. Theo Thiên An, 20 ngày sau khi Sol chào đời, cô và Jack chia tay vì bất đồng quan điểm. Thiên An còn có thêm nhiều chia sẻ gây xôn xao dư luận khác, chẳng hạn số tiền chu cấp nuôi con hay đăng hình ảnh hai tấm bài vị (sau đó đã xóa).

Sau thời gian im lặng, vụ việc bất ngờ nóng trở lại vào đầu năm 2025. Cụ thể, tháng 5, Jack công khai khởi kiện Thiên An, yêu cầu tòa án xác lập quyền làm cha và thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con gái. Nam ca sĩ cho rằng anh từng nhiều lần muốn gặp con nhưng bị ngăn cản, đồng thời cho biết Thiên An đăng tải thông tin sai lệch vào các ngày 19/1 và 20/1. Kể từ đó, đôi bên liên tục có động thái “đáp trả” qua lại thông qua mạng xã hội.

Đầu tháng 6, Thiên An đăng bài viết dài, chia sẻ cô không muốn chịu đựng cuộc sống như 4 năm qua nữa. Thiên An thừa nhận cô cũng sai và mất kiểm soát khi những áp lực nhiều phía bủa vây, do đó xin lỗi Jack và muốn khép lại sự việc.

Tuy nhiên, ngày 16/7, khi Jack cùng mẹ tổ chức họp báo dài hơn 2 tiếng, cơn bão dư luận đạt đỉnh điểm. Trong buổi họp, Jack và mẹ liên tục đề cập đến những áp lực tinh thần mà họ phải chịu. Mẹ Jack bật khóc, tiết lộ chưa từng được gặp cháu và cho rằng Thiên An có hành vi ghi âm, chụp ảnh để giữ bằng chứng từ những ngày đầu, khiến gia đình bà không dám tiếp cận. Mẹ ruột của Jack cũng khẳng định ngoài tiền chu cấp hàng tháng, còn thông qua một người trung gian cho Thiên An mượn 100 triệu đồng.

Vụ việc giữa Jack và Thiên An chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, nhưng rõ ràng sự việc đã ảnh hưởng tới người trong cuộc. Trang cá nhân của Thiên An bị tấn công bằng những nội dung tiêu cực. Nữ diễn viên thậm chí từng phải khóa bình luận.

Tới 11/9, đôi bên lại tiếp tục đôi co qua lại trên mạng xã hội. Cụ thể, Thiên An viết: “Im lặng không phải vì sợ, mà tại tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép hai mẹ con bên này vô đường cùng. Muốn nhận con phải liên lạc với người nuôi con, chứ không phải kiện ra tòa hay lên họp báo vu khống 2 tiếng đồng hồ. Vậy sao dám cho nhận, thà không có thì hơn. Bằng chứng, vi bằng đã nộp đầy đủ, đợi ra luật pháp để phân xử đúng sai”.

Sau đó, mẹ Jack cũng có bài viết dài trên trang cá nhân. Bà Cẩm Loan không nhắc tên cụ thể bất kỳ ai, song nội dung khớp với những gì Thiên An chia sẻ trước đó. Trong bài viết, mẹ Jack cho biết mong giải quyết sự việc lần này bằng pháp luật và hy vọng phía bên kia gửi đơn đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý mọi việc nhanh chóng.

Vụ lùm xùm kéo dài hơn 4 năm không chỉ làm tổn hại hình ảnh của cả Thiên An và Jack mà còn đặt nữ diễn viên vào tình thế khó khăn khi xây dựng sự nghiệp. Dù đã cố gắng rẽ hướng với loạt vai diễn, Thiên An vẫn bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi mỗi khi câu chuyện được khơi lại.