Lan Phương kể góc khuất hôn nhân, thu nhập 7 tỷ đồng/năm

Lan Phương nói bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý suốt 7 năm chung sống. Kết thúc phiên tòa, nữ diễn viên được giao quyền chăm sóc 2 con.

Chiều 17/9, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây - David Duffy. Do cả hai không có tài sản chung, nợ chung, phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng trọng tâm về việc giành quyền nuôi 2 con.

Tại tòa, Lan Phương kể về những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa hai vợ chồng. Nữ diễn viên phát hiện chồng đi bar, nhắn tán tỉnh người khác khi mang thai con đầu lòng nhưng anh phủ nhận.

Lan Phương cho rằng bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý suốt 7 năm chung sống. Cụ thể, nữ diễn viên nói bị chồng kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội, luôn khiến cô cảm thấy mình ngu dốt, kém cỏi.

Lan Phương khẳng định đã cố gắng hàn gắn với chồng Tây nhưng bất thành.

Đỉnh điểm vào năm 2021, Lan Phương và chồng không thống nhất quan điểm khi cô kinh doanh quán cà phê. Sau đó, tình cảm rạn nứt vì chồng chuyển công tác vào Đà Nẵng. Dù Lan Phương cùng các con chuyển vào Đà Nẵng nhưng không thể hàn gắn vì chồng không dành thời gian hỗ trợ.

Phía David phủ nhận việc bạo hành, cho rằng "vợ bị trầm cảm sau sinh”. Sau khi đồng ý ly hôn, cả Lan Phương và chồng Tây đều mong muốn quyền nuôi hai con.

Theo trình bày của Lan Phương, chi phí nuôi hai bé mỗi năm khoảng 1,4 tỷ đồng , trong đó tiền học lần lượt là 528 triệu đồng và 320 triệu đồng, chưa kể chi phí đưa đón, giải trí, bảo mẫu.

Cô cho rằng thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng của chồng không đảm bảo việc nuôi con, hơn nữa anh đang ở nhà thuê.

Về phía mình, Lan Phương cho biết cô đang sống ở căn hộ mình đứng tên, có bất động sản cho thuê 32 triệu đồng mỗi tháng, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng , thu nhập hàng năm khoảng 7 tỷ đồng từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh. Ngoài ra cô còn một tỷ đồng tiết kiệm.

Cuối cùng, Lan Phương được tòa giao cho quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai. Tòa cũng ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên về chi phí cấp dưỡng nuôi con là 40 triệu đồng/tháng đến khi các bé trưởng thành, hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Tuy nhiên, luật sư của David nói anh sẽ kháng cáo.

Lan Phương nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5. Nữ diễn viên cho rằng ly hôn là cách giúp mình tìm được sự cứu vớt, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn.

Lan Phương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô gây ấn tượng trong các bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn...