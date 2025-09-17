Lisa lấn át dàn mỹ nhân

Sự kiện thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 diễn ra ngày 17/9 tại Trung tâm Chiếu phim Busan ở Haeundae-gu, Busan. Sự kiện thu hút đông đảo ngôi sao Hàn Quốc tham gia. Lisa thu hút sự chú ý với trang phục độc đáo có thân trên ôm sát khoe trọn vóc dáng gợi cảm, kết hợp chân váy chất liệu xuyên thấu, họa tiết hoa. Ảnh: Ten Asia, MHN.

Son Ye Jin chọn thiết kế màu hồng đơn giản khi xuất hiện trong sự kiện. Thời gian qua, nữ diễn viên vướng tranh luận. Lý do là Lee Byung Hun tiết lộ bà xã Hyun Bin không trả lời diễn viên nhí khi quay phim chung. Mẹ của diễn viên nhí đã lên tiếng bênh vực Son Ye Jin nhưng tranh cãi không dứt. Ảnh: Osen, Xports News.

Han So Hee nổi bật trên thảm đỏ. Nữ diễn viên thời gian qua vừa qua thực hiện các buổi fan meeting vòng quanh thế giới với buổi cuối cùng tại Seoul. Tuy nhiên, Han So Hee đã phải hủy bỏ 5 fan meeting ở nước ngoài và lý do được cho là ế vé. Ảnh: Segye, Edaily.

Han Hyo Joo chọn thiết kế đơn giản, đính sequin. Buổi chiếu chính thức của BIFF có sự góp mặt của 241 bộ phim và sự kiện sẽ kéo dài 10 ngày, đến hết 26/9. Ảnh: Newsis, Osen.

Geum Sae Rok và Jeon Jong Seo gợi cảm với những dáng váy xuyên thấu, cúp ngực. BIFF thành lập một hạng mục tranh tài chính thức trong năm nay, đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập. Giải thưởng Busan Awards được thành lập với mục tiêu nhìn châu Á qua con mắt châu Á, mời 14 bộ phim hàng đầu châu Á và trao giải ở 5 hạng mục: Giải thưởng lớn, Đạo diễn xuất sắc, Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo, Nam diễn viên xuất sắc và Đóng góp nghệ thuật xuất sắc. Ảnh: Segye, Edaily.

Kim Yoo Jung quen thuộc với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào nay lột xác với chiếc váy xẻ cao ở thân dưới. Trong khi đó, Shin Ye Eun chọn mẫu váy trắng lệch vai. Năm nay, phim khai mạc sẽ là bộ phim gây sốt No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook. No Other Choice là phim truyện thứ 12 của Park Chan Wook, với sự tham gia của Lee Byung Hun, Son Ye Jin và Park Hee Soon. Trước đó, phim đã được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82 và gần đây đã giành giải Khán giả Quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 50. Ảnh: Osen, Newsen.

Sakaguchi Kentaro và Kim Young Dae trên thảm đỏ. Nam diễn viên Nhật Bản Kentora vừa qua bị tố có quan hệ với nữ diễn viên Nagano Mei khi vẫn đang có người yêu. Ảnh: Segye, Xports News.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.