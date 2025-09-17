Lan Phương ly hôn chồng Tây

Lan Phương giành quyền nuôi 2 con sau phiên tòa ngày 17/9. Chồng cũ của cô David Duffy phải chu cấp mỗi tháng 40 triệu đồng.

Ngày 17/9, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây David Duffy diễn ra tại TAND Hà Nội. Trong phiên tòa kéo dài khoảng 4 tiếng, Lan Phương và chồng cũ cho biết lý do 2 người ly hôn là mâu thuẫn không thể giải quyết. Hai người không có nợ chung, tài sản chung. Tuy nhiên, cả hai đều mong muốn được nuôi con.

Lan Phương hoàn tất thủ lục ly hôn. Ảnh: FBNV.

Kết thúc phiên tòa, Lan Phương được quyền nuôi cả 2 con gái. David Duffy phải chu cấp cho 2 con gái Lina Linh và Mia Mai mỗi tháng là 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Do đó, Duffy phải chuyển cho Lan Phương 40 triệu đồng mỗi tháng tiền cấp dưỡng.

Tuy nhiên, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo.

Lan Phương nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5. Tới tháng 7, nữ diễn viên công khai thông tin này. Sáng 9/9, Lan Phương tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết thủ tục ly hôn với David Duffy. Tuy nhiên, David Duffy không có mặt và nộp đơn xin hoãn. Do đó, phiên tòa sơ thẩm lùi sang 17/9.

Theo Lan Phương, suốt thời gian qua, cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nữ diễn viên gặp tình trạng đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi.

“Nhiều năm qua, Phương bị rất nhiều vấn đề về thể chất. Nhiều nhất là từ đầu năm nay, như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ”, Lan Phương từng chia sẻ.