Hoa hậu Viên Gia Mẫn rao bán ảnh nóng

Viên Gia Mẫn đăng ảnh gợi cảm, đính kèm một liên kết yêu cầu người hâm mộ trả phí nếu muốn xem các tấm hình.

Mới đây, tờ HK01 đưa tin Viên Gia Mẫn rao bán ảnh nóng. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải một bức ảnh gợi cảm trong bộ đồ lót màu hồng lên Instagram, khoe vóc dáng quyến rũ. Cô đính kèm liên kết đến một nền tảng trả phí, yêu cầu khán giả đóng tiền khi truy cập vào đường link để xem các tấm ảnh.

Viên Gia Mẫn cũng chia sẻ trên kênh YouTube cô đã chi 500 bảng Anh để tham dự một "bữa tối của người giàu" vào dịp năm mới. Cô giải thích đây là cách để hòa nhập với cuộc sống địa phương và gặp gỡ đàn ông nước ngoài để tìm kiếm bạn đời. Mặc dù cuối cùng cô không tìm được bạn đời tại bữa tối đó, cô mô tả đó là một trải nghiệm tích cực. Diễn viên này thú nhận: "Ngay cả khi tôi đã quay lại Hong Kong, đó chắc chắn vẫn là một kỷ niệm đẹp".

Viên Gia Mẫn kiếm tiền bằng việc bán ảnh nóng. Ảnh: HK01.

Viên Gia Mẫn, 40 tuổi, giành danh hiệu Hoa hậu ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2009 và vướng nhiều tranh cãi kể từ khi ra mắt. Cô thậm chí từng có mối quan hệ phức tạp với cha con doanh nhân ngành bất động sản, thể thao điện tử xứ Hương Cảng là Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh.

Cô chuyển đến Anh hai năm trước, hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới và tìm thấy tình yêu ở đó. Tuy nhiên, đầu năm, cô tuyên bố trở về Hong Kong do áp lực cuộc sống, an ninh công cộng và chi phí sinh hoạt ở Anh quá cao.

Khi mới trở về Hong Kong, cô thuê một căn hộ sang trọng ở Mid-Levels với giá 40.000 đô la Hong Kong một tháng. Tuy nhiên, hiện tại, cô sống tại Tòa nhà Nano ở Quận Nam với mức sống ngày càng giảm sút.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Sát phá lang 2, Lives of Omission, Prison Flowers. Với thân hình gợi cảm, Viên Gia Mẫn từng đóng phim cấp 3.

Viên Gia Mẫn từng hẹn hò doanh nhân Chung Bồi Sanh nhưng sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Tháng 4/2022, Viên Gia Mẫn cho biết khủng hoảng tâm lý khi bị triệu phú Chung Bồi Sanh bỏ rơi để qua lại với nữ diễn viên Diệp Thiến Văn.