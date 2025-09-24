Hương Giang thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan

Hương Giang được công bố sẽ tham gia Miss Universe lần thứ 74. Cuộc thi dự kiến diễn ra ở Thái Lan vào 21/11

Tối 24/9, BTC Miss Universe Vietnam xác nhận Hương Giang sẽ tham gia Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 74 ở Thái Lan vào 21/11. Thông tin này cũng được Hương Giang thông báo qua trang cá nhân.

Hương Giang tham gia Miss Universe lần thứ 74. Ảnh: FBNV.

Thông báo lập tức gây xôn xao và bàn tán từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bất ngờ khi Hương Giang là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam thi Miss Universe. Cũng có khán giả cho rằng đấu trường Miss Universe khốc liệt, Hương Giang vẫn cần cải thiện các kỹ năng để thi.

Hương Giang sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp vào 2012, khi cô tham gia Vietnam Idol mùa thứ 4 với tư cách thí sinh chuyển giới đầu tiên công khai trên truyền hình Việt.

Năm 2018, Hương Giang tham gia Miss International Queen - cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Pattaya, Thái Lan rồi giành vương miện. Sau đó, Hương Giang phát triển sự nghiệp và sản xuất nhiều chương trình như Chinh phục hoàn mỹ, Đại sứ hoàn mỹ…

Miss Universe 2025 là lần thứ 72 cuộc thi này diễn ra, dự kiến ​​được tổ chức tại Impact Challenger Hall ở Pak Kret, Nonthaburi, Thái Lan, vào 21/11. Victoria Kjær Theilvig của Đan Mạch sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm của mình khi sự kiện kết thúc.