'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa hiện tại

Mai Hoa chia sẻ cô không "lười" hoạt động âm nhạc như nhiều người nghĩ, bởi để có một sản phẩm chỉn chu cần rất nhiều yếu tố.

Mới đây, nhân dịp ra mắt album hát về Hà Nội mang tên Hà Nội cờ hoa, Mai Hoa phản hồi thông tin lười biếng với nghề dù có lợi thế giọng hát.

Trước ý kiến cho rằng Mai Hoa lười, thậm chí có ý định bỏ nghề, nữ nghệ sĩ phản hồi: “Nhiều người cũng thắc mắc tôi có lợi thế về giọng hát mà vẫn lười ra sản phẩm, lười xuất hiện. Cái này rất khó trả lời bởi tôi có nhiều công việc khác nhau, kể cả ở nhà. Chỗ nào, tôi thấy cũng cần tôi vươn bàn tay ra mới yên tâm.

Ngay cả một lọ hoa, người khác cắm mà tôi thấy không đẹp thì cũng phải thò tay cắm lại. Chính vì điều đó, một ngày tôi luôn thấy thiếu thời gian. Tôi cũng không có thời gian đi chơi, cà phê với bạn bè đâu. Ngoài ra, đôi khi cần một cú hích để ra được một sản phẩm. Ra một sản phẩm đòi hỏi rất nhiều yếu tố, chứ không hẳn tôi lười biếng đâu. Thế nhưng, tính tới hiện tại tôi cũng có 9 album, không đến mức dồn dập nhưng vẫn khá đều đặn. Sau khi nhận danh hiệu NSND và ra mắt album này, tôi thấy mình có trách nhiệm hơn trước sự đón nhận của công chúng, nên tôi hứa hoạt động chăm chỉ hơn”.

Nghệ sĩ Mai Hoa chia sẻ về việc có ý kiến cho rằng chị lười nhác. Ảnh: NVCC.

Mai Hoa cũng thừa nhận tính cô rất chậm rãi, thong dong nên không dồn dập ra sản phẩm. Nghệ sĩ cũng hướng tới tính an toàn, nghệ thuật để đảm bảo một sản phẩm khi đến với khán giả phải chỉn chu nhất. Do đó, nghệ sĩ và ê-kíp cũng mất thêm nhiều thời gian để chuẩn bị.

Album Hà Nội cờ hoa gồm 9 ca khúc đều về thủ đô: Hà Nội trái tim hồng, Nhớ mùa thu Hà Nội, Trời Hà Nội xanh, Hà Nội vào tôi…

Mai Hoa giải thích cô chọn tiêu đề album Hà Nội cờ hoa là bởi 2025 có nhiều dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước cũng như thủ đô Hà Nội. Hình ảnh những con đường ngập tràn cờ, hoa rực rỡ chào đón những ngày lễ lớn đã tạo cảm hứng, ấn tượng sâu đậm cho Mai Hoa.

Trong số 9 ca khúc, 3 bài hát Nhớ về Hà Nội, Trời Hà Nội xanh và Chị tôi được NSND Mai Hoa hát live đúng một lần và ê-kíp quyết định giữ bản thu đầu tiên. Riêng ca khúc Chị tôi có tiết tấu trẻ trung của âm hưởng hiện đại kết hợp âm nhạc mang màu sắc dân gian, giữ được sự da diết, sâu lắng trong cảm xúc.

Mai Hoa sinh năm 1975, nổi tiếng với các bản nhạc phim chẳng hạn Đất và người, Hương đất, Chuyện phố phường... Cô thậm chí được mệnh danh “Nữ hoàng nhạc phim” và cũng thử sức với vai trò diễn viên qua một số bộ phim như Hương đất, Bí thư tỉnh ủy...