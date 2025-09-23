Khánh Phương xin lỗi

Ngày 23/9, Khánh Phương có bài đăng dài trên trang cá nhân về việc MV Anh em trước sau như một có cảnh liên quan đến trang web cá độ.
“Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB**, họ muốn xuất hiện logo vài cảnh nhỏ trong MV. Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép một vài cảnh có logo như quý vị đã thấy. Tôi và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo cho những web liên quan đến cờ bạc”, Khánh Phương chia sẻ.
MV của Ngũ hổ tướng bị chỉ trích. Ảnh: FBNV.
Khánh Phương thừa nhận sơ suất, không kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo, khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc, thất vọng cho các fan, khán giả yêu mến nhóm.
“Thật sự tôi cảm thấy quá sơ suất và chủ quan. Sai lầm này thật sự quá lớn nhưng tôi và các anh em không hề có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan cờ bạc. Cho phép Khánh Phương cùng anh em trong nhóm gửi xin lỗi sâu sắc và chân thành nhất đến quý vị. Hiện tại, tôi và các anh em vẫn rất tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này. Rất mong và hy vọng khán giả phần nào thông cảm, hiểu cho sự sơ suất quá lớn này”, Khánh Phương viết tiếp.
MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gây tranh cãi vài ngày qua vì có sự xuất hiện của trang web cá độ. Tên trang web xuất hiện ở nhiều cảnh khác nhau, chẳng hạn logo trên chiếc cốc uống nước do Khánh Phương cầm và áo của nhân viên quán bar. Sản phẩm của các ca sĩ bị tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội
Tối 22/9, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ưng Hoàng Phúc cho biết đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM. Các ca sĩ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác vào sáng 23/9.
