Hồ Hoài Anh lên tiếng

Nhân chiến thắng của Đức Phúc với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" do Hồ Hoài Anh sáng tác, nhạc sĩ lên tiếng chia sẻ về cuộc sống, công việc hiện tại.

Hồ Hoài Anh mới đây chia sẻ trên trang cá nhân cảm xúc khi ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do anh sáng tác, được Đức Phúc thể hiện tại cuộc thi âm nhạc Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) diễn ra vào tối 20/9 tại Live Arena, Moscow, Nga. Tại đây, Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Hồ Hoài Anh tâm sự anh đã có một ngày rất sôi nổi và bất ngờ. Nhạc sĩ tham gia bữa tiệc ăn mừng do anh em thân thiết tổ chức và Hồ Hoài Anh vẫn lâng lâng trong niềm vui sau chiến thắng bất ngờ của Đức Phúc.

Hồ Hoài Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi Đức Phúc giành chiến thắng. Ảnh: NSX.

“Cảm giác lúc này với tôi rất lẫn lộn nhưng hạnh phúc. Nhìn lại vài khó khăn vừa qua, đọng lại là sự biết ơn vô cùng mà không lời nào diễn tả được. Vẫn còn nguyên ở đó những người yêu, người thương còn tin tưởng và âm thầm hỗ trợ, đồng hành với tôi, dù là lúc thăng hoa nhất hay là lúc vô minh nhất. Họ vẫn ở đó, đặt trọn vẹn niềm tin vào tôi để tôi có thêm nhiều cơ hội được làm việc”, Hồ Hoài Anh tâm sự.

Anh chia sẻ thêm: “Công việc của một người sáng tác vẫn vậy, vẫn âm thầm thế thôi và tôi vẫn chọn cách làm việc như vậy, như bao anh em đồng nghiệp khác. Hào quang cũng chỉ là nhất thời, mỗi người 1 giá trị. Những gì đã qua giúp tôi rất nhiều để nhìn lại và nhìn về phía trước cảm ơn những người tôi yêu, những người yêu tôi”.

Phù Đổng Thiên Vương do Hồ Hoài Anh sáng tác, Dương K hòa âm phối khí với sự góp giọng của Phúc Du. Bài hát lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, truyền tải thông điệp những người trẻ Việt Nam giống hình ảnh cây tre, dẻo dai, kiên cường, bất khuất, vươn cao bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt nhất.

Màn trình diễn giúp Đức Phúc vô địch cuộc thi tại Nga Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Intervision Song Contest 2025, diễn ra tại Nga. Trong đêm chung kết, anh trình diễn tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".