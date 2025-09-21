Chiêu trò của Lê Dương Bảo Lâm

Việc Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện ở tập đầu của Anh trai "say hi" mùa 2 khiến Trấn Thành và các anh trai bàng hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò đùa của ê-kíp sản xuất.

Tối 20/9, Anh trai “say hi” mùa 2 chính thức lên sóng. Dẫu cho gặp phải những lời phàn nàn rằng chương trình quá dài dòng, tập đầu Anh trai “say hi” mùa 2 vẫn kéo dài tới 5 tiếng với đủ nội dung, từ màn giới thiệu của 30 anh trai, chơi game chọn đội, bài hát tới phần trình diễn của 2 liên quân.

Trước sức ép duy trì sức nóng sau mùa 1 quá thành công, ê-kíp sản xuất nghĩ ra nhiều chiêu trò mới dù đôi khi nó không hề cần thiết với nội dung chương trình mà đơn giản phục vụ mục đích giải trí, điển hình là phần xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm trong vai trò người hỗ trợ Ryn Lee - em trai Quang Hùng MasterD.

Các anh trai nhiều chiêu trò

Ngay từ đầu, Anh trai “say hi” mùa 2 đã khiến khán giả bất ngờ với loạt chiêu trò mới. Có thể nói chiêu trò mùa này được đẩy lên tầm cao mới. “Chiêu trò” không chỉ đến từ ê-kíp sản xuất mà cả các anh trai. Đầu tiên là loạt trò chơi được thiết kế mới hoàn toàn. Trong tổng thể 5 tiếng của tập đầu tiên, có lẽ 95% là dành để chơi game và giao lưu, battle rap. Thời lượng ít ỏi còn lại mới dành cho âm nhạc.

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ xuất hiện ở Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Cú twist lớn nhất phải kể đến sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm. Khi chương trình tung từ khóa “Đồng Nai”, “Lee Min Ho”, các anh trai lập tức nghĩ đến diễn viên hài này nhưng vẫn đầy nghi ngờ, không dám tin. Trấn Thành thậm chí tuyên bố: “Nếu là Lê Dương Bảo Lâm, anh sẽ chắp tay xin lỗi. Ai nghĩ ra trò này quá đỉnh”.

Khi nam diễn viên bước ra, cả trường quay vỡ òa: “Trời ơi, thật không vậy. Chương trình giỡn hả”. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm tự tin tuyên bố: “Tôi là diễn viên, streamer, nhưng hôm nay tôi đến để chứng minh 90% cơ thể tôi là âm nhạc”. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò đùa. Vai trò của Lê Dương Bảo Lâm thực chất là dẫn dắt Ryn Lee - em trai Quang Hùng MasterD - người được giới thiệu là rất nhút nhát, hướng nội khi gặp người lạ.

Hay, màn “ghép đôi số phận” khi Rio và Cody Nam Võ vô tình ngồi chung ghế đôi cũng gây bất ngờ. Hai người bị buộc lại bằng một sợi dây khiến số phận của hai người gắn liền nhau trong suốt Live stage 1. Thậm chí, quyết định của người này sẽ thay đổi số phận người kia.

Mùa 2 gây bất ngờ với nhiều luật lệ, trò chơi mới. Ảnh: NSX.

Thử thách “gián điệp” cũng thêm gia vị kịch tính. Một trong 30 anh trai trở thành gián điệp và nhiệm vụ của anh là bí mật dán sticker lên 3 đối thủ. Nếu không bị phát hiện, gián điệp thắng và được đổi điểm với bất kỳ ai anh chọn.

Về phần các anh trai, lấy kinh nghiệm từ mùa 1, nơi người nào càng nhiều mảng miếng, càng được chú ý, các anh trai mùa 2 xuất hiện với những “chiêu bài” gây bất ngờ, bàn tán hơn. Chẳng hạn, BRay mang bào ngư để lấy lòng MC Trấn Thành, GILL thực hiện màn ảo thuật, TEZ “chơi lớn” với rắn sống trên sân khấu, Sơn.K lôi túi trứng gà ra làm trò chơi, còn Otis mang chim đến dạy nói Anh trai “say hi” nhưng thất bại.

Anh trai "say hi" phiên bản Rap Việt?

Có thể nói Anh trai “say hi” mùa này như Rap Việt mở rộng, không chỉ bởi số lượng rapper xuất hiện quá đông đảo mà còn vì thời lượng battle rap kéo dài, kịch tính, khốc liệt hơn.

Là một trong những rapper tham gia chương trình, thậm chí từng ngồi ghế HLV Rap Việt, Big Daddy giải thích lý do xuất hiện ở Anh trai “say hi” là để thực hiện giấc mơ thời niên thiếu: trở thành nghệ sĩ đa phong cách. “Tôi sẽ hát ballad và vũ đạo phải đạt 10/10”, anh tuyên bố.

Karik với hai lần dẫn dắt quán quân Rap Việt lại khiêm tốn tự nhận là newbie giữa dàn anh tài hát hay, nhảy giỏi. “Tôi không quan tâm thứ hạng, chỉ muốn kết nối, làm nhạc chất và tận hưởng”, anh nói.

Trong khi đó, Sơn.K thẳng thắn chia sẻ động lực tham gia: “Tôi muốn kiếm tiền, đổi đời vì gia đình nghèo quá”. Sau đó, ca sĩ này tiết lộ quá khứ làm đủ nghề từ trang trí sinh nhật đến rửa bát.

Phần battle rap ở Live Stage 1 là “đặc sản” của Anh trai “say hi” nay khốc liệt hơn hẳn mùa 1. Phúc Du tấn công liên quân 2 của Karik: “Liên quân 1 mới là main event, liên quân 2 đừng chen vào như quảng cáo. Ở đây có 1, 2, à 15 ông TEZ vì tất cả đều không có khả năng phản pháo”.

B Ray tiếp lời: “Bên đó còn ai dám ý kiến. Chỉ có mỗi GILL mà gặp anh là một hit, một hit, một hit. Này không phải em kêu anh đâu nha, anh Ngô Kiến Huy”. Ngô Kiến Huy, dù không phải rapper chuyên nghiệp cũng đáp trả cực gắt: “Đang yên đang lành tự nhiên bị diss. Anh nói cho em biết, một hit của anh bằng 10 hit của em”.

Phần battle rap của mùa 2 khốc liệt hơn hẳn mùa 1. Ảnh: NSX.

TEZ cũng không chịu thua: “Cả một combo sắp xếp mãi, anh chỉ trả lại một câu không để các em khinh. Bên này nhắc đến Pháo chứ gì. Mời tất cả về với em xinh”.

Luật chơi mùa 2 được thiết kế để thử thách cả tài năng lẫn chiến thuật. Ban đầu, Trấn Thành công bố live stage 1 chia 30 anh trai thành 3 liên quân dựa trên màu khăn của mỗi người, nhưng ngay sau đó “lật kèo” thành 2 liên quân, khiến mọi người ngỡ ngàng.

Ba đội trưởng Karik, Big Daddy và B Ray phải bốc thăm. B Ray “đen đủi” bốc phải phiếu “say bye” dẫn đến liên quân của anh tan rã chỉ sau vài phút. Hai đội trưởng còn lại phải đấu trí qua trò chơi để lôi kéo thành viên họ muốn từ liên quân tan rã.

Tiếp đó, 2 liên quân trải qua hai vòng đấu: vòng 1 đấu liên quân, vòng 2 đấu nhóm theo cặp bài hát được quy định sẵn. Tổng điểm từ bài hát nhóm, bài hát liên quân và battle rap (nếu có) quyết định liên quân chiến thắng. Mỗi anh trai trong liên quân thắng được cộng 50 điểm thưởng. Điểm cá nhân tính bằng điểm vote cá nhân cộng điểm thưởng liên quân (nếu có).

Trong thời lượng ít ỏi còn lại của chương trình, 2 liên quân trình diễn ca khúc được làm mới từ theme song. Liên quân 2 của Karik với tiết mục Độc nhất vô nhị mang phong cách dance, điện tử deep-house lôi cuốn, điệp khúc bắt tai đã giành chiến thắng trước Chill guys ngon zai thuộc thể loại tech house, hip hop của liên quân 1.

Liên quân 1 của Big Daddy chỉ giành 255 điểm, trong khi số điểm của liên quân 2 là 278 điểm. Đội Karik đang tạm dẫn đầu sau tập đầu tiên.

Tuyên bố hùng hồn qua những màn rap diss nhưng team Big Daddy nhận kết quả khá ê chề. Đội anh thua tuyệt đối ở phần chơi game và cũng không giành được lợi thế sau phần trình diễn bài hát liên quân.