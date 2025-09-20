Chuyện gì đang xảy ra với á quân Anh trai 'say hi'

RHYDER có MV đầu tiên kể từ khi trở thành á quân Anh trai "say hi". "Sau cơn suy" có giai điệu trầm buồn, tập trung vào mặt cảm xúc, nhưng thiếu sự bắt tai nên thành tích chưa cao.

“Tăng chậm quá, mọi người ơi cố gắng lên, đừng nản, những nỗ lực của RHYDER xứng đáng được đền đáp”, là một bình luận của fan dưới MV mới nhất của RHYDER, bày tỏ sự buồn bã khi lượt xemảm đạm.

RHYDER quyết định trở lại đường đua Vpop đúng thời điểm Anh trai “say hi” mùa 2 chuẩn bị lên sóng. Đây có lẽ là một bất lợi để thành tích của RHYDER chưa được như kỳ vọng. Thêm vào đó, Sau cơn suy có tiết tấu chậm, đánh dấu sự trưởng thành của RHYDER nhiều hơn là để chạy đua thành tích.

Theo RHYDER, đây là bài hát mở ra chuỗi cảm xúc anh mong muốn gửi gắm trong hành trình âm nhạc tiếp theo. RHYDER muốn khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận không gian nội tâm của một người khi bước ra khỏi vùng tối của bản thân, để tái tạo những giá trị mới.

RHYDER liều lĩnh

Cách đây chưa đầy một năm, RHYDER - tên thật là Nguyễn Quang Anh - xuất sắc giành vị trí á quân Anh trai "say hi". Từ một quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2013, chàng trai sinh năm 2001 đã trải qua hành trình chật vật để tìm chỗ đứng và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt. Chương trình Anh trai "say hi" không chỉ là bệ phóng giúp anh khẳng định bản lĩnh sân khấu mà còn mở ra cơ hội để RHYDER định hình hình ảnh nghệ sĩ đa năng, kết hợp giữa rap và ballad sâu lắng.

RHYDER rap chưa quá tốt nhưng xứng đáng được ghi nhận là một nghệ sĩ tài năng, cân bằng mọi yếu tố, từ rap tới giọng hát, trình diễn. Ngôi vị á quân RHYDER giành được ở một cuộc thi có tới 30 anh trai là kết quả xứng đáng, được ghi nhận từ số đông khán giả.

Hình ảnh RHYDER trong dự án âm nhạc mới. Ảnh: FBNV.

Trong gần một năm qua, sức nóng của Anh trai “say hi” chưa hề giảm bớt giúp những nghệ sĩ thành công nhất trong chương trình như HIEUTHUHAI, RHYDER, Dương Domic, Quang Hùng MasterD vẫn gần như phủ sóng mạng xã hội và thị trường âm nhạc. Ngoài các concert Anh trai "say hi" đã được tổ chức thành công từ Hà Nội, TP.HCM tới Mỹ, các rapper, ca sĩ kể trên còn chạy show với tần suốt dày đặc. Lượng fan đông đảo luôn ủng hộ trong mọi dự án, hoạt động là nền tảng để các đơn vị sản xuất mời RHYDER hay các anh trai khác tới biểu diễn.

Trong bối cảnh đó, RHYDER vừa đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp bằng MV chính thức đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi Anh trai "say hi" mang tên Sau cơn suy.

Ra mắt vào tối 18/9, MVđược RHYDER giới thiệu như "cánh cửa" dẫn dắt khán giả vào hành trình âm nhạc mới mẻ. Với phần hình ảnh mang màu sắc hậu tương lai - những không gian hoang tàn, gỉ sét hòa quyện cùng giai điệu piano trầm buồn - sản phẩm này khắc họa nỗi cô đơn nội tại của một chàng trai trẻ đang đối mặt với những "cơn suy" của cuộc đời.

Sau cơn suy mở ra một thế giới hậu tương lai do chính RHYDER thiết kế. Qua đó, RHYDER mong muốn truyền tải, thức tỉnh và “khởi động” lại cuộc sống sau vòng lặp của những cơn suy, nỗi buồn triền miên.

“Viễn cảnh trong MVgợi sự trống trải, hoài niệm nhưng không bí bách, gò bó. Phía sau tàn tích của một thế giới từng huy hoàng là khoảng không gian rộng lớn, gợi mở về sự tái tạo. Tôi tin thế giới tinh thần của chúng ta cũng vậy, sẽ có những lúc cần ‘xóa trắng’ mọi cảm xúc, kỳ vọng để tìm lại chính mình”, RHYDER chia sẻ.

Kết quả

Trong bối cảnh Vpop đang sôi động với sự trở lại của nhiều tên tuổi, như album từ quán quân Rap Việt mùa 2 Seachains cùng ngày, RHYDER dường như đang chọn con đường ít ồn ào hơn. Thay vì chạy theo xu hướng viral nhanh, anh tập trung vào chiều sâu cảm xúc, hy vọng chinh phục khán giả bằng sự chân thành.

Sau cơn suy có tiết tấu chậm, với âm thanh chủ đạo là piano. Chất liệu âm nhạc đơn giản, mộc mạc, làm nổi bật giọng hát sáng, có độ vang tự nhiên và ấm áp của RHYDER, giúp anh truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát. RHYDER có sự thay đổi trong cách xử lý bài hát, thay vì bùng nổ kỹ thuật ở phần cao trào anh đẩy cảm giác nghẹn ngào dâng trào, đặt trọng tâm vào trải nghiệm cảm xúc.

Sau cơn suy dễ nghe nhưng an toàn, tập trung vào cảm xúc và thiếu đột phá về giai điệu. Ảnh: FBNV.

Các phần melodic rap cũng có sự nhấn nhá gọn, rõ chữ, không bị nuốt âm. RHYDER vốn có giọng hát sáng, thêm chút khàn đặc trưng, biến hóa đa dạng, cân bằng được cảm xúc nên không bị làm khó bởi một ca khúc ballad như Sau cơn suy. Tổng thể bài hát hài hòa, dễ chịu nhưng lại thiếu điểm nhấn hoặc một đoạn điệp khúc bắt tai để ca khúc được chú ý hơn.

Sau khoảng một ngày phát hành, Sau cơn suy đạt khoảng 500.000 lượt xem. Con số này không quá thấp nhưng với vị thế của một á quân lại đang nổi tiếng như RHYDER, anh được kỳ vọng đạt thành tích bùng nổ hơn thế. Sau cơn suy hiện tại chưa thể gọi là hit, nhưng như RHYDER chia sẻ, bài hát thành công làm tiền đề cho dự án dài hơi hơn sắp được ca sĩ này ra mắt, đồng thời mở ra một thế giới mới, độc đáo, nội tâm hơn cho anh trong sự nghiệp âm nhạc.