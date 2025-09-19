Lan Phương sau khi ly hôn

Lan Phương giành được quyền nuôi con sau phiên tòa hôm 17/9. Sau đó, nữ diễn viên quay phim, kết hợp nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Ngày 19/9, Lan Phương chia sẻ clip tập múa, kèm theo chú thích: “Sau ngày có phán quyết ly hôn. Cảm xúc tâm trạng như chính bài múa này”. Trong clip, Lan Phương mặc áo 2 dây ôm sát kết hợp quần ống suông. Các động tác của Lan Phương được khen mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển mà vẫn dứt khoát.

Thời gian qua, cô tập trung quay phim mới đồng thời thư giãn, chăm sóc bản thân bằng cách múa, tập gym... Theo thông tin, cô sẽ đảm nhận một vai trong phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh.

Ngày 17/9, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây David Duffy diễn ra tại TAND Hà Nội. Kết quả, Lan Phương giành quyền nuôi 2 con Lina Linh và Mia Mai. Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên phải chu cấp cho 2 con gái mỗi tháng là 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Tuy nhiên, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo.

Hình ảnh mới của Lan Phương. Ảnh: FBNV.

Trong phiên tòa, Lan Phương chia sẻ cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và cho biết Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.

Bên cạnh đó, Lan Phương tiết lộ mỗi năm tổng thu nhập mỗi năm của cô là 7 tỷ đồng từ quay phim, kinh doanh, quảng cáo… Trong khi đó, chi phí nuôi 2 con của cô từ năm tiếp theo là hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, chồng cô với thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, lại đang ở nhà thuê, khó có thể đảm bảo việc nuôi con.

Hồi tháng 7, Lan Phương công khai thông tin nộp đơn ly hôn chồng Tây từ tháng 5. Hai người trải qua nhiều năm mâu thuẫn, không thể hàn gắn.

Lan Phương thậm chí cho biết gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thường đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi.

“Nhiều năm qua, Phương bị rất nhiều vấn đề về thể chất. Nhiều nhất là từ đầu năm nay, như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ”, Lan Phương từng chia sẻ.