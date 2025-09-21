Vũ gây bất ngờ

Tối 20/9, đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Với sức chứa lên đến 22.000 khán giả, sự kiện không chỉ là bữa tiệc âm nhạc mà còn là lời tri ân đến một Việt Nam tươi đẹp, hội tụ những giá trị văn hóa đương đại qua lăng kính hiện đại. Tiếp nối thành công của V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ, lần trở lại này với thiết kế sân khấu đột phá, dàn nghệ sĩ nổi tiếng và những màn kết hợp lần đầu tiên.

Sau chương trình, tiết mục kết hợp giữa Nguyễn Hùng và Vũ được chia sẻ rộng rãi. Vũ trong bộ quân phục, không khỏi bồi hồi nhớ về quãng thời gian anh làm giảng viên tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Đặc công. Hai ca sĩ thể hiện bài hát gây sốt suốt thời gian qua mang tên Còn gì đẹp hơn. Nguyễn Hùng sau thành công của Mưa đỏ cũng được chú ý với lượng fan đông đảo hơn.

Nguyễn Hùng còn thể hiện tiết mục solo Năm ngón bàn tay, sau đó cùng ban nhạc MAYDAYs trình diễn tiết mục Phép màu, Hẹn lần sau. Khác biệt hoàn toàn so với hai sự kiện trước, sân khấu V Fest - Vietnam Today được tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu "lột xác" theo ý tưởng một thành phố tương lai sôi động, nơi truyền thống Việt Nam hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại. Ê-kíp đã đầu tư vào bố cục màn hình LED khổng lồ, tạo nên những hình ảnh 3D sống động.

Chương trình còn có sự tham gia của những nghệ sĩ ở thế hệ, phong cách khác nhau như Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Han Sara, RHYDER... Hương Tràm đem đến các ca khúc làm nên tên tuổi của cô như Ngại ngùng, Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa... Trong đó, Ngốc được trình diễn theo phong cách remix sôi động, trẻ trung.

Vũ Cát Tường mở màn bằng tiết mục Ngàn ước mơ Việt Nam đầy tự hào dân tộc, nhanh chóng cuốn hút khán giả với giọng hát giàu cảm xúc và dàn dựng sáng tạo. Ca sĩ tiếp tục thể hiện loạt hit như Từng là, Vết mưa và Chỉ cần có nhau, khẳng định vị thế nghệ sĩ đa tài - vừa sáng tác, phối khí vừa trình diễn tốt.

Vinh Khuất xuất hiện với nhạc cụ dân tộc trên sân khấu của V Fest. Vinh Khuất nói mình là người Việt Nam sống và làm việc tại Đức, sự pha trộn giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc hiện đại là điều tất nhiên luôn hiện hữu trong máu. "Trong tương lai, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi màu sắc âm nhạc này", anh chia sẻ.

"Em xinh" Phương Ly trẻ trung, năng động trên sân khấu và được 20.000 khán giả cổ vũ khi thể hiện các ca khúc Anh là ngoại lệ của em, Mặt trời của em...

Các ca sĩ Han Sara, Phan Mạnh Quỳnh , RHYDER và Bùi Công Nam trên sân khấu V Fest. Han Sara chia sẻ xúc động: "Em yêu Việt Nam và em hứa sẽ luôn cố gắng nỗ lực để xứng đáng với tình cảm của mọi người". Được dàn dựng hoành tráng, quy mô, chương trình là điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

