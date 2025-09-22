Ưng Hoàng Phúc xóa MV nghi quảng cáo web cá độ?

Cảnh xuất hiện web cá độ trong MV "Anh em trước sau như một" trên kênh của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương đã biến mất nhưng ca sĩ này vẫn giữ im lặng về vụ việc.

MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đang gây tranh cãi vì có sự xuất hiện của trang web cá độ. Tên trang web xuất hiện ở logo trên chiếc cốc uống nước do Khánh Phương cầm và áo của nhân viên quán bar. Sản phẩm của các ca sĩ bị tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội.

Tới 22/9, khán giả phát hiện cảnh quay gây tranh cãi đã biến mất khỏi MV trên kênh của các nghệ sĩ. Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương đã gỡ bỏ MV để thay thế bằng phiên bản mới không có các cảnh vướng tranh cãi. Ở phiên bản trên kênh của Lưu Hưng, logo web cá độ vẫn còn nhưng bị làm mờ. Tuy nhiên, bất chấp tranh cãi, các nghệ sĩ chưa lên tiếng xin lỗi hay giải thích về vấn đề trên.

Hình ảnh gây tranh cãi trong MV.

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ vướng tranh cãi vì quảng cáo cho web cờ bạc, cá độ. Năm 2020, Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, BRay, ViruSs… quảng cáo cho B5*. Cựu cầu thủ Công Vinh cũng xuất hiện, nhảy múa cho ứng dụng cá cược BK**.

Tháng 4/2024, một bản tin có đề cập đến việc nam ca sĩ nổi tiếng cùng nhiều nghệ sĩ, KOL khác vướng nghi vấn tham gia quảng bá cho ứng dụng cá độ. Theo bản tin, trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ ảnh mặc áo thi đấu của đội bóng có in logo rất to của trang web cá độ. Gương mặt nam ca sĩ đã được làm mờ và cũng không nhắc đích danh, nhưng sau đó nhiều trang mạng xã hội nhắc đến Jack.

Sau đó, đại diện của Jack lên tiếng giải thích. Công ty cho biết Jack được mời tập huấn, giao lưu cùng các cầu thủ của câu lạc bộ Aston Villa nên việc mặc trang phục của CLB khi thực hiện các hoạt động là hiển nhiên để thể hiện phép lịch sự và sự tôn trọng.

“Trái với các thông tin sai lệch hiện nay, chúng tôi khẳng định Jack J97 không nhận và thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tăng tương tác cho nhà tài trợ áo đấu của CLB Aston Villa”, công ty thông báo.

Theo luật sư Nguyễn Đức Toàn - Đoàn Luật sư TP.HCM, hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng.

Thứ hai, việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.