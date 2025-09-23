Sơn Tùng phản hồi việc biểu diễn ở sự kiện có trang web cá độ

Phía Sơn Tùng khẳng định BTC sự kiện mà anh tham gia biểu diễn vào cuối 2024 đã tự ý hợp tác với trang web cá độ và không thỏa thuận với nam ca sĩ này.

Mới đây, công chúng xôn xao việc Sơn Tùng biểu diễn trong một đêm nhạc ở Đà Lạt vào 2024 và sự kiện này được tài trợ bởi một thương hiệu cá độ. Thương hiệu này sau đó đăng tải video Sơn Tùng biểu diễn trong sự kiện và tự giới thiệu là nhà tài trợ kim cương. Vấn đề này lập tức gây tranh cãi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Sơn Tùng cho biết phía nam ca sĩ và công ty tổ chức sự kiện khi ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào liên quan đến thương hiệu cá độ.

Ca sĩ Sơn Tùng. Ảnh: FBNV.

“Thông tin OK*** Media xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận giữa M-TP Talent và TZ V.P. (đơn vị tổ chức sự kiện). Ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã gửi công văn yêu cầu TZ V.P. làm rõ. Theo công văn phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, TZ V.P. thừa nhận tự ý kết hợp với OK*** Media với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent”, phía Sơn Tùng thông tin.

M-TP Talent đang đề nghị TZ V.P. thực hiện ngay các hành động để yêu cầu OK*** Media dừng ngay mọi hoạt động sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của nghệ sĩ cho mục đích quảng bá và xử lý triệt để các thông tin nội dung đang lan truyền. Hiện tại, công ty phối hợp với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề này. M-TP Talent cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật trong mọi hoạt động.

Những ngày qua, thông tin các nghệ sĩ Việt có liên quan tới trang web cá độ gây xôn xao dư luận.

MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gây tranh cãi vì có sự xuất hiện của trang web cá độ. Tên trang web xuất hiện ở logo trên chiếc cốc uống nước do Khánh Phương cầm và áo của nhân viên quán bar. Sản phẩm của các ca sĩ bị tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội

Tối 22/9, Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ưng Hoàng Phúc cho biết đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM. Nam ca sĩ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác vào sáng 23/9.

Ngoài Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng cũng bị triệu tập để làm việc.