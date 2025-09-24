Thanh Sơn: 'Tôi rợn người với cảnh của Thái Hòa'

Lần đầu quay phim hành động, lần đầu đánh trúng mặt một người, lần đầu “te tua”, bầm dập đến vậy… Đó là những trải nghiệm đặc biệt của Thanh Sơn ở "Tử chiến trên không".

Thanh Sơn từng thừa nhận nhiều người hỏi anh tại sao sau hơn 10 năm làm nghề vẫn chưa nổi tiếng và chưa có vai diễn để đời. Thanh Sơn thấy lạ lùng.

Câu hỏi đó khiến anh tưởng chừng bản thân chỉ có thể làm nghề được 20 năm. Thế nhưng, cột mốc anh hướng tới là 60 năm, 70 năm và sự nghiệp của Thanh Sơn ở hiện tại chỉ như một bước khởi đầu, vượt chướng ngại vật.

Tử chiến trên không và vai Bình đến vào lúc này cũng là một chướng ngại vật khó cần Thanh Sơn vượt qua trên hành trình 70 năm làm nghề mà anh đang từng bước tạo dựng. Vai diễn này đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhưng với Thanh Sơn, anh vẫn còn rất nhiều thứ cần khắc phục và phát triển.

Thanh Sơn sốc

- “Trước khi chiếu anh lo lắm, chiếu xong mới thở phào”, đó là phản hồi của Thanh Sơn với người hâm mộ trong một bình luận liên quan đến Tử chiến trên không. Điều gì ở dự án này khiến một diễn viên có hơn 10 năm kinh nghiệm như anh lo lắng đến vậy?

- Tôi lo lắng bởi đây là dự án đặc biệt với nhiều cái đầu tiên của tôi. Bình thường khi quay phim truyền hình, sẽ là quay đến đâu, chiếu đến đó nên tôi theo dõi được phản ứng của khán giả. Còn lần này, phim quay xong hơn 9 tháng mới ra mắt. Chưa kể, thể loại phim cũng không phải thế mạnh của tôi. Bình thường tôi hay quay phim tâm lý, tình cảm cơ.

Trong quá trình quay, tôi cứ cố gắng hết sức thôi nhưng để biết nó có hiệu quả không thì phải tới buổi diễn đầu tiên tôi mới được xem và đỡ lo lắng hơn. Hơn nữa, đây là lần đầu tôi quay phim hành động nên mọi thứ đang dừng ở mức thử sức thôi.

- Anh còn trải nghiệm đầu tiên nào khác với dự án lần này không?

- Lần đầu tiên, nắm đấm của tôi trúng mặt một người. Trải nghiệm này làm tôi đứng hình. Cũng là lần đầu tiên tôi bị đánh thẳng vào mũi. Ngoài ra, còn rất nhiều lần đầu tiên khác, chẳng hạn lần đầu tiên làm việc với anh Hàm Trần. Rồi lần đầu tiên, raccord cảm xúc của tôi thay đổi liên tục, theo từng phút chứ không phải từng giờ, từng ngày nữa.

Trước khi bắt đầu cảnh quay hành động, tôi phải chống đẩy thật nhiều để máu dồn lên mặt. Nếu bắt đầu cảnh phim với gương mặt như bình thường sau khi nghỉ ngơi, thì có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không hiện được đường gân trên gương mặt hay mạch máu trong đôi mắt.

- Lần đầu tham gia một bộ phim hành động với những cảnh kịch tính diễn ra dồn dập như thế, anh có sốc?

- Tôi sốc ngang luôn vì lúc casting, có diễn cảnh hành động đâu. Khi casting, tôi diễn cảnh làm quen và đối thoại ở cuối phim với Lợi Trần. Tôi cũng chia sẻ với đạo diễn chưa từng quay phim hành động bao giờ. Bởi vậy mới thấy đạo diễn Hàm Trần khi casting phim không yêu cầu cảnh hành động đầu tiên mà là yếu tố cảm xúc.

Ngoài ra, tôi cũng phải tập thể hình mỗi ngày, tăng cân, cơ bắp để vóc dáng không bị nuốt so với những nhân vật khác.

Với Tử chiến trên không, Thanh Sơn lần đầu thử sức với các cảnh phim hành động. Ảnh: FBNV.

- Còn sự thở phào nhẹ nhõm được nhắc tới ở trên đến từ việc anh hài lòng với vai diễn lần này?

- Vì tổng thể chất lượng phim chứ không riêng gì diễn xuất của tôi. Quả thực tôi rất thích phim. Nó đáp ứng được kỳ vọng ban đầu của cả ê-kíp. Không riêng tôi đâu mà tôi nghĩ tất cả dàn diễn viên đều tin vào độ thành công của bộ phim khi đọc kịch bản. Mọi người dồn 200% công sức, năng lượng, bởi tất cả có niềm tin vào kịch bản và đạo diễn.

- Anh có niềm tin phim sẽ vượt qua con số 700 tỷ đồng của Mưa đỏ - bộ phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt - không?

- Có một điều rất hay là thời gian gần đây mọi người quan tâm tới doanh thu. Còn cá nhân tôi chưa bao giờ đánh giá một bộ phim hay thông qua doanh thu, điểm IMDb… Tất cả những gì tôi muốn thấy là đánh giá của khán giả về một bộ phim hành động Việt Nam cũng như niềm tin của mọi người về nền điện ảnh nước nhà.

Tôi từng đọc được nhiều bình luận rằng ngại ra rạp xem phim vì sợ gặp phải những dự án không chất lượng. Tuy nhiên, tôi hy vọng với những ê-kíp làm việc thực sự chỉn chu, đam mê, quyết tâm phát triển thì điện ảnh nước nhà sẽ dần lấy lại niềm tin của khán giả.

Tôi tin điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển. Liệu có bộ phim nào vượt qua được con số 700 tỷ đồng không? Tôi tin là có chứ, chắc chắn việc đó sẽ đến trong tương lai. Kinh tế Việt Nam phát triển hơn, rạp chiếu nhiều hơn, khán giả ra rạp nhiều hơn. Để làm được điều đó, tôi nghĩ điện ảnh Việt cũng cần phát triển hơn.

- Anh dự đoán doanh thu của Tử chiến trên không khoảng bao nhiêu?

- Nhất thiết phải nói một con số hả. Vậy tôi hy vọng bộ phim đạt 400 tỷ đồng .

"Ban đầu, đạo diễn Hàm Trần không biết tôi là ai"

- Đầu năm nay, anh có Yêu nhầm bạn thân ra rạp nhưng bộ phim không đạt được thành công như mong đợi và vai diễn của anh bị nhận xét là mờ nhạt. Thất bại đó ảnh hưởng ra sao đến tâm lý của anh?

- Đó là dự án mang tính chào sân, nói đúng hơn chỉ là vai phụ hoặc thứ chính. Còn hai vai chính điện ảnh của tôi là trong Tử chiến trên không và Mùi cỏ cháy. Đến hiện tại, tôi khẳng định không cảm thấy có chút thất vọng nào về vai diễn của mình.

Tôi vẫn rất cảm ơn Yêu nhầm bạn thân vì bộ phim giúp tôi đến gần hơn với điện ảnh miền Nam. Nếu không có Yêu nhầm bạn thân, chưa chắc tôi có cơ hội được tham gia bộ phim lần này. Nhờ quá trình làm Yêu nhầm bạn thân, tôi quen nhiều người và nghe ngóng được các thông tin. Từ đó, tôi mới nhận được lời mời casting Tử chiến trên không để bay từ Hà Nội vào.

- Có phải nhờ mối quan hệ với Kaity Nguyễn sau Yêu nhầm bạn thân nên anh được ê-kíp Tử chiến trên không chú ý?

- Tôi không nghĩ tôi được chú ý sau Yêu nhầm bạn thân đâu vì quả thực lúc casting, anh Hàm Trần còn không biết tôi là ai. Đúng hơn, Yêu nhầm bạn thân là bước đệm để tôi tiến gần hơn tới điện ảnh miền Nam.

Tôi được ê-kíp sản xuất mời casting khi đang quay một dự án ở Hà Nội. Lịch làm việc cũng khá dày nhưng nghe tới tên anh Hàm Trần là tôi vẫn phải cố gắng sắp xếp để vào TP.HCM casting ngay.

- Theo Thanh Sơn, lý do để anh được chọn vào Bình là gì, trong khi thị trường hiện giờ cũng không thiếu những diễn viên trẻ, diễn xuất tốt?

- Cũng khó nhỉ, lý do gì thì có lẽ bạn phải hỏi anh Hàm Trần. Còn ở góc độ của tôi, tôi cũng khó đánh giá. Với anh Hàm Trần, trẻ trung có lẽ không phải yếu tố quan trọng. Vì nhân vật Bình là người đào tạo cảnh vệ nên cũng phải có sự sương gió nhất định.

Còn về diễn xuất, tôi không tốt à?

- Anh diễn tốt, đó là bình luận khán giả!

- Vậy là tốt rồi, tôi vẫn đảm bảo được một trong 2 tiêu chí đó.

- Thanh Sơn từng nói anh nhận nhiều bình luận cho rằng đóng phim hơn 10 năm chưa nổi tiếng và chưa có vai diễn để đời. Sau vai Bình, anh thấy mọi thứ khác chưa?

- Chưa, để công việc phát triển, tôi phải là một khán giả khó tính nhất. Khi đọc bình luận, tôi thấy may mắn được mọi người yêu thương. Nhưng từ góc độ cá nhân, tôi vẫn thấy mình ở mức độ nào đó thôi và cần khắc phục rất nhiều. Còn rất nhiều diễn biến cảm xúc, tâm lý tôi chưa được thử. Còn rất nhiều kịch bản hay, vai diễn hay tôi muốn thử sức thêm. Do đó, ở hiện tại, tôi chưa thể đánh giá bản thân đã thành công hay chưa.

Khi mọi người nói 10 năm tôi chưa nổi tiếng, tôi cũng thấy lạ. Có lẽ mọi người sống hơi vội. Làm sao chỉ sau 10 năm, mọi người đã yêu cầu một diễn viên có vai diễn để đời. Khi nghe mọi người đánh giá như thế, tôi có cảm giác bản thân chỉ có thể làm nghề được 20 năm vậy.

Nhưng không, tôi muốn làm nghề 50, 60 năm cơ. Nếu mọi người nhìn theo hướng đó thì giai đoạn 10 năm mới chỉ là khởi đầu thôi. Nếu tôi có thể làm nghề tới năm 70 tuổi thì thời điểm này chỉ đang vượt chướng ngại vật.

Thanh Sơn tâm sự Bình chưa phải vai diễn để đời. Anh cần thêm nhiều vai diễn với những màu sắc mới. Ảnh: FBNV.

- Nếu là một khán giả khó tính nhất, anh chấm vai diễn Bình bao nhiêu điểm?

- Tôi nghĩ bản thân dừng ở mức 7/10 điểm. Vì tự chấm cho mình, nên tôi cũng muốn tự tin một chút.

- 3 điểm còn lại nằm ở vấn đề nào?

- Tôi còn nhiều điều cần khắc phục và thay đổi lắm nhưng vì phim mới ra rạp nên tôi sẽ không nói những điều tiêu cực. Hơn nữa, dù sao đây cũng là vai võ thuật đầu tiên của tôi. Tôi chỉ có 5 buổi tập luyện trước khi quay.

Ngoài ra, trong quá trình quay, sự thay đổi diễn ra liên tục. Bản đầu tiên tôi tập và cảnh trên máy bay hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, vai diễn này đòi hỏi sự ứng biến rất nhiều.

Điều tôi hài lòng nhất trong số 7 điểm trên là không dùng tới đóng thế.Các bạn đóng thế đảm nhận vai trò diễn thử để đảm bảo an toàn 100% cho các diễn viên. Còn khi đã bấm máy, dàn diễn viên sẽ tự thực hiện tất cả cảnh hành động.

- Anh có bị thương không?

- Đó là điều không ai tránh khỏi, nhất là khi quay phim trong bối cảnh hẹp. Tôi rất sợ những cảnh bay ra đằng sau hoặc đánh nhau trong khoang điều khiển. Đập tay vào bức tường phẳng có thể không đau đâu nhưng va vào những chi tiết nhỏ như kiểu tay nắm thì cực kỳ thốn.

Tôi rất khâm phục dàn diễn viên. Có thể mọi người bị đau nhưng lúc quay, sự hưng phấn tăng cao nên quên mất cảm giác. Nhiều khi vì quá nhập tâm vào quá trình quay, chúng tôi không nhận ra bản thân bị thương. Tới lúc về mới biết. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi trải nghiệm nhiều siro (PV: nguyên liệu để làm máu giả) đến thế. Ngày nào ê-kíp cũng nấu đủ loại “máu”.

Tôi chỉ mặc một bộ quần áo thôi nhưng bộ đó tới 5 phiên bản với đủ mức độ rách khác nhau. Thế mới thấy, ê-kíp rồi cả diễn viên quần chúng đầu tư chỉn chu, nghiêm túc đến như nào. Tôi sốc khi thấy một dàn quần chúng nhiệt huyết như vậy.

- Cảnh hành động nào khiến anh rợn người nhất?

- Cảnh nào cũng khiến tôi rợn người nhưng đáng sợ, ám ảnh nhất vẫn là cảnh của anh Thái Hòa sau khi bom nổ. Nhìn ở bên ngoài, hình ảnh đó còn kinh khủng hơn nhiều.

Chưa từng áp lực khi diễn với người giỏi

- Trong phim, Thanh Sơn có nhiều cảnh đối đầu trực tiếp với Thái Hòa, một thần tượng của anh. Quá trình quay các cảnh đó thế nào, anh có áp lực?

- Tôi chưa từng áp lực khi được diễn với người giỏi. Được diễn với một người giỏi sẽ càng kích thích khả năng và cảm xúc của mình hơn. Đó là sự tương tác trong diễn xuất. Tất nhiên, tôi coi anh Thái Hòa là thần tượng nhưng khi đã bấm máy, hóa thân thành nhân vật, chúng tôi là đồng nghiệp.

Tôi thích làm việc người giỏi. Anh Thái Hòa, Kaity Nguyễn rất giỏi. Tôi không thể phủ nhận điều đó và thậm chí thần tượng họ. Nhưng tôi đã làm việc với rất nhiều người giỏi ở thị trường miền Bắc nên lần này không áp lực gì.

- Đứng cạnh các ngôi sao phòng vé như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, diễn xuất của anh vẫn được nhận xét là nổi bật. Anh nghĩ sao về điều đó?

- Tôi nghĩ khi xem phim, mỗi khán giả sẽ có cho họ một nhân vật nổi bật riêng. Cá nhân tôi lại không thấy vai Bình nổi bật nhất. Thay vào đó, tôi ấn tượng bởi đội không tặc nhiều hơn. Thái Hòa hay Kaity càng khẳng định khả năng diễn xuất trong dự án này. Nhưng tôi cũng muốn "shout out" cho Bảo Định vào vai Sửu. Đó là một diễn viên trẻ và lần đầu tiên tôi được hợp tác. Nhưng tôi rất ấn tượng với ánh mắt cũng như diễn xuất của bạn ấy.

Ngoài ra, tôi ấn tượng với Lợi Trần trong vai Hải. Lúc đầu tôi biết anh Lợi Trần qua các bộ phim hành động và xem các tác phẩm của anh. Nhưng trong quá trình diễn xuất, anh ấy thể hiện các phân đoạn đòi hỏi tâm lý, cảm xúc cũng rất ấn tượng.

- Trong cảnh đối mặt với Sửu, Bình là một cảnh vệ lại có lợi thế hình thể. Thế nhưng, mất nhiều thời gian Bình mới hạ gục được đối thủ, anh có thấy đây là một lỗ hổng logic?

- Ai cũng có tính chiến đấu trong mình. Nhất là vào thời điểm sinh tử, rất khó để nói ai bé hơn hay ai khỏe hơn. Hơn nữa, trong cảnh đó không phải tôi không khống chế được mà là đã khống chế rồi nhưng do có một cú lắc máy bay. Mỗi thứ đã được tính toán bởi anh Hàm Trần để cân bằng về mặt cảm xúc.

Thanh Sơn khẳng định anh không áp lực khi diễn chung với Thái Hòa. Ảnh: FBNV.

- Trên mạng xã hội, khán giả so sánh cảnh anh đu máy bay và cho rằng nó có ý tưởng giống cảnh hành động của Tom Cruise. Anh nghĩ sao?

- Thôi tôi sợ lắm, đừng so sánh tôi với nước ngoài. Tự dưng so sánh vậy, làm tôi rén ngang. Mục tiêu của tôi chỉ là dự án sau sẽ tốt hơn dự án trước mà thôi.

- Sau Tử chiến trên không, anh có mong muốn hợp tác với những đạo diễn đang gần như chiếm lĩnh phòng vé Việt như Trấn Thành, Lý Hải hay không?

- Tôi muốn tìm kiếm kịch bản hay, một vai diễn đặc biệt mà tôi chưa được làm và có tính thử thách bản thân. Nó có đất để tôi được thể hiện nét diễn hoặc cảm xúc gì đấy mà tôi chưa từng được thể hiện.