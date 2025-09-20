Con trai cao 1,8 m của Thái Hòa

Hồ Thái Thiên Minh, con trai của Thái Hòa và Cát Phượng, được chú ý khi xuất hiện trong phim "Tử chiến trên không" với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật.

Con trai Thái Hòa và Cát Phượng, Hồ Thái Thiên Minh (tên ở nhà Bom) được chú ý khi có vai diễn đầu tiên trong Tử chiến trên không. Xuất hiện không nhiều nhưng Thiên Minh thu hút sự chú ý với ngoại hình cao ráo, điển trai cùng diễn xuất tự nhiên. Thiên Minh cao 1,8 m, sở hữu nhiều nét của cả cha lẫn mẹ.

Con trai Thái Hòa trong phim Tử chiến trên không. Ảnh: NSX.

Thái Hòa chia sẻ con trai tự lập khi tham gia dự án này. Hơn nữa, việc chỉ đạo diễn xuất thuộc về đạo diễn do đó anh không can thiệp. Hiện tại, con trai Thái Hòa bắt đầu sự nghiệp diễn viên và đi học lớp diễn xuất bài bản. Việc đóng phim với Bom không còn đơn thuần là một trải nghiệm mà là một cơ hội lớn nên phải học diễn xuất, Thái Hòa cho biết.

Bom không trải qua casting trước khi tham gia đoàn phim Tử chiến trên không. Theo đạo diễn Hàm Trần, anh vô tình thấy clip tập gym của Bom và cảm thấy cậu có vóc dáng, ngoại hình phù hợp với vai diễn nên đã đề nghị con trai Thái Hòa tham gia.

Bom có ngoại hình nổi bật. Ảnh: FBNV.

Thiên Minh sinh năm 2004, đang theo học một trường đại học ở TP.HCM, ngành Đồ họa. Hồi 2024, Cát Phượng chia sẻ con trai mong muốn theo học việc dựng phim.

Thái Hòa và Cát Phượng có khoảng 4 năm bên nhau trước khi tổ chức lễ cưới vào 2004. Thời điểm đó, con chung của cặp sao là bé Bom khoảng 10 tháng tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một tuần tổ chức lễ cưới, cả hai thông báo ly hôn. Họ sống chung nhà nhưng khác phòng tới 2006 thì chính thức chia tay. Sau đó, hai người duy trì mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con trai.