Khánh Phương nói về thông tin 'cơ quan chức năng 3 lần gửi giấy mời'

Khánh Phương phủ nhận thông tin cơ quan chức năng đã 3 lần gửi giấy mời nhưng nam ca sĩ vẫn chưa lên làm việc.

Tối 24/9, một số trang mạng chia sẻ thông tin cơ quan chức năng đã 3 lần gửi giấy mời nhưng ca sĩ Khánh Phương vẫn chưa lên làm việc. Trước thông tin trên, nam ca sĩ giải thích trưa cùng ngày, anh mới chính thức được thông báo lần đầu. Nhưng có việc gia đình nên Khánh Phương hẹn lên làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 25/9 hoặc 26/9. Anh khẳng định thông tin đang được lan truyền là không chính xác.

Về việc biểu diễn trong nhiều sự kiện có sự xuất hiện của trang web cá độ, Khánh Phương không trả lời.

Khánh Phương lên tiếng về việc chưa lên làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gây tranh cãi vài ngày qua vì có sự xuất hiện của trang web cá độ ở nhiều cảnh khác nhau. Sáng 23/9, các ca sĩ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác.

Trưa cùng ngày, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi. Nam ca sĩ thừa nhận quá sơ suất và chủ quan. Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau vụ việc lần này.

“Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB**, họ muốn xuất hiện logo vài cảnh nhỏ trong MV. Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép một vài cảnh có logo như quý vị đã thấy. Tôi và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo cho những web liên quan đến cờ bạc”, Khánh Phương chia sẻ.