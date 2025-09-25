Nữ diễn viên Trung Quốc suy sụp

Tống Y Nhân bị nghi ngờ có mặt tại hiện trường nơi Vu Mông Lung qua đời. Nữ diễn viên mới đây lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, diễn viên Tống Y Nhân lên tiếng việc cô bị liên lụy vụ Vu Mông Lung qua đời. Theo China Times, việc Vu Mông Lung ngã từ một tòa nhà rồi qua đời đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Vụ việc chính thức được kết luận là một tai nạn, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ và đồn đoán. Sau vụ việc, nữ diễn viên Tống Y Nhân cũng bị liên lụy, thậm chí bị nghi ngờ tham gia vào bữa tiệc.

Một trong những lý do khiến Tống Y Nhân bị đồn đoán là cô từng sống chung tòa nhà với Vu Mông Lung. Việc này được nữ diễn viên chia sẻ thông qua các ảnh chụp trên mạng xã hội. Có trang mạng còn chỉ ra căn phòng nơi Vu Mông Lung ngã xuống có chiếc đèn trần giống trong ảnh của Tống Y Nhân. Hàng loạt tin đồn nổ ra với nội dung Tống Y Nhân cũng có mặt trong bữa tiệc với Vu Mông Lung hay cô đã trốn sang Nhật Bản sau vụ việc.

Tống Y Nhân phủ nhận có liên quan đến sự việc của Vu Mông Lung. Ảnh: Zaobao.

Ở một chương trình, Vương Hạc Đệ từng tiết lộ bị Tống Y Nhân "gài bẫy", ép ngâm chân trong một chậu nước rửa chân đã được tất cả mọi người có mặt sử dụng. Đoạn video ghi lại tiết lộ của Vương Hạc Đệ đã được quay từ lâu nhưng nhân sự vụ liên quan đến Tống Y Nhân và Vu Mông Lung nên mới đây gây xôn xao trở lại. Điều đó càng khiến nữ diễn viên này bị chỉ trích.

Mới đây, Tống Y Nhân lên tiếng phản bác. Cô khẳng định những thông tin như “giới thiệu đại gia”, “kéo người đi hầu rượu”, “mưu đồ tại hiện trường”, “trốn ra nước ngoài” hay “kẻ giết người” đều không đúng sự thật. Các thông tin sai sự thật kể trên khiến cô suy sụp, nghẹt thở. Chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của cô. Tống Y Nhân khẳng định cô không hề có mặt ở hiện trường, nơi Vu Mông Lung qua đời. Sáng hôm sau, cô cũng mới biết thông tin qua truyền thông.

Vu Mông Lung qua đời vào 11/9 do ngã từ trên cao xuống. Tối 10/9, Vu Mông Lung ăn tối với 5 hoặc 6 người bạn tại một chung cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 6h sáng hôm sau, bạn bè không thấy Vu Mông Lung đâu nên tìm kiếm anh và phát hiện thi thể nam diễn viên khi họ xuống cầu thang. Vu Mông Lung được cảnh sát xác nhận ngã lầu tử vong, không có dấu hiệu hình sự.

Tống Y Nhân sinh năm 1993, được biết tới với các bộ phim Tương Dạ, Cô gái nhìn thấy mùi hương…