7 năm bên nhau của Nhã Phương, Trường Giang

Đúng thời điểm kỷ niệm 7 năm kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương xác nhận có con thứ 3. Cặp sao khoe ảnh gia đình, trong đó Trường Giang cầm hình ảnh siêu âm thai. Nhã Phương chia sẻ: “Niềm hạnh phúc của 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ, anh chị con là đu ba rồi đó, mẹ chờ con nha”. Cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu từ tình đồng nghiệp qua bộ phim 49 Ngày (2015), dần xây dựng mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Trường Giang sau đó công khai cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình năm 2018. Đám cưới của cả hai diễn ra ngày 25/9/2018 tại TP.HCM, với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ.

Họ chào đón bé gái Destiny vào tháng 1/2019 và bé trai Hope vào tháng 10/2023, tạo nên một tổ ấm “đủ nếp đủ tẻ”. Họ luôn ưu tiên bảo vệ sự riêng tư của các con, hạn chế công khai rõ mặt hai bé. Bên cạnh các hoạt động giải trí, cả hai cũng phát triển công việc kinh doanh.

Bên cạnh đó, cả 2 theo dõi chế độ tập luyện của nhau để cùng cải thiện vóc dáng. Thời gian qua, Trường Giang liên tục gây xôn xao khi lộ diện với ngoại hình khác lạ, vóc dáng thon gọn hơn hẳn trước đây. Cuối năm 2024, Trường Giang chia sẻ anh giảm được 11 kg. Nam diễn viên muốn giảm cân để thân hình thon gọn hơn, thuận tiện cho quá trình quay hình các game show.

Trường Giang hiện là thành viên cố định của chương trình 2 ngày 1 đêm mùa 4. Trước đó, anh tham gia nhiều chương trình giải trí như 2 ngày 1 đêm mùa 3, Bậc thầy săn thưởng… Trong khi đó, Nhã Phương tập trung hơn cho việc chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng cô góp mặt trong một số sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè… Nữ diễn viên thích chơi thể thao, chăm tập gym và chạy bộ.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.