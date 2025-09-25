Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhã Phương mang thai lần 3

  • Thứ năm, 25/9/2025 11:21 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Trường Giang xác nhận Nhã Phương đang mang thai con thứ 3.

Trường Giang mới đây thông báo Nhã Phương đang mang thai lần 3. Nam diễn viên đăng ảnh gia đình. Trong đó, nam diễn viên bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”. Trong đó, 25/9/2018 là thời điểm Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.

Trường Giang đăng ảnh khoe bà xã mang thai lần 3. Ảnh: FBNV.

Thông tin Nhã Phương mang thai đã được bàn tán ít ngày qua. Lý do là trong video quay cùng chị gái, Nhã Phương luôn đứng núp phía sau, không lộ diện vóc dáng. Sau đó, một tài khoản có bình luận được cho là ẩn ý Nhã Phương mang bầu, chị gái nữ diễn viên xác nhận.

"Ôi em nhìn xa không biết phải Nhã Phương có... không. Nếu có thì vui quá ạ", chị gái của Nhã Phương phản hồi: "Đúng rồi em nè".

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Sau khi sinh con, Nhã Phương sớm lấy lại vóc dáng thon gọn, cơ bụng săn chắc, dẫn đến bị nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Sau khi vướng tranh luận, bà xã Trường Giang giải thích: "Tôi không đi phẫu thuật tạo cơ. May mắn trước khi có em bé, tôi tập luyện rất nhiều. Sau khi sinh, tôi bắt đầu tập luyện lại nên chỉ tầm 2 tuần, tôi thấy cơ lên lại. Đâu ra chuyện 2 tuần sau sinh tôi đã đi phẫu thuật".

Minh Hạo

