Sau Trấn Thành, Hòa Minzy, tới Sơn Tùng M-TP gửi tiền ủng hộ người dân miền Trung. Nhiều sao Việt khác quyên góp quần áo, đồ ăn, thuốc men...

Ngày 25/11, Sơn Tùng M-TP thông báo anh và công ty quản lý M-TP Entertainment ủng hộ 700 triệu đồng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt. Hồi tháng 10, nam ca sĩ cũng ủng hộ 1,6 tỷ đồng giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai.

“Những ngày vừa qua, nhìn miền Trung oằn mình trong thiên tai, thật sự khiến lòng Tùng chùng xuống và cảm thấy bàng hoàng vô cùng. Tôi và tập thể xin gửi đến bà con một chút hơi ấm, một chút sẻ chia thông qua Quỹ Tấm lòng Việt và chương trình Nghĩa đồng bào với hy vọng mọi sự giúp đỡ, sẻ chia sẽ được đến với đúng nơi, đúng người và kịp lúc.

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng tới người dân miền Trung. Ảnh: FBNV.

Một lần nữa, với sự chân thành từ sâu trong trái tim, Tùng mong bà con sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Chung tay hướng về đồng bào miền Trung, những ngày qua, nhiều sao Việt ủng hộ tiền hoặc trực tiếp tới các tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng của thiên tai để trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con.

Ngay khi trở về từ Thái Lan, Hương Giang cùng ê-kíp tới Phú Yên để san sẻ gánh nặng với người dân.

Diệp Lâm Anh kêu gọi mọi người ủng hộ chăn, gối, nước, sữa, đồ ăn đóng gói sẵn, bột giặt, thuốc men… để ngày 26/11, cô cùng bạn bè tới Phú Yên hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Sam, Chế Nguyễn Quỳnh Châu... ủng hộ 2.300 chiếc chăn ấm. Ảnh: FBNV.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng một số đồng nghiệp như Hoàng Ku, Sam… ủng hộ gửi 2.300 chiếc chăn để gửi ra 3 điểm Diên Khánh, Hòa Xuân và Phú Yên. Ngoài ra, á hậu mua thêm sách vở để các em nhỏ có thể sớm trở lại với việc học tập.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân (Hà Nội), Đại học Cảnh sát Nhân dân (TP.HCM) và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức các đoàn xe để đưa nhu yếu phẩm mà người dân ủng hộ tới với bà con đang chịu thiệt hại do bão lũ.

Trước đó, Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM.

Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng tới nhân dân tỉnh Khánh Hòa và 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk.

Đan Trường cùng con trai và người hâm mộ ủng hộ hơn 247 triệu đồng. Tổng số tiền thu được được nam ca sĩ chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk trong tháng 11 để mua vật tư hoặc tiền mặt giúp đỡ bà con.