Sao 'Cô đi mà lấy chồng tôi' lao đao

Một người phụ nữ tố cáo Lee Yi Kyung đã gửi những nội dung nhạy cảm, quấy rối tình dục nhằm gạ gẫm cô. Công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận rồi đâm đơn kiện.

Newsen đưa tin ngày 24/11, nam diễn viên Lee Yi Kyung đâm đơn kiện một cô gái (tạm gọi là A) vì bị vu khống anh nhắn tin có nội dung nhạy cảm cho cô này.

Sự việc bắt đầu cách đây không lâu khi A đăng các tin nhắn trao đổi giữa cô và một người được cho là Lee Yi Kyung. Trong tin nhắn, tài khoản được cho là của nam diễn viên Cô đi mà lấy chồng tôi yêu cầu A gửi ảnh cơ thể và đưa ra những lời lẽ tục tĩu như chửi thề, quấy rối tình dục. Tài khoản này cũng gửi ảnh tự sướng từ phim trường của nam diễn viên.

Lee Yi Kyung vướng ồn ào. Ảnh: JoongAng.

Sau đó, vụ việc gây tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, A lên tiếng xin lỗi và cho biết các tin nhắn được làm bởi AI. Thế nhưng, chưa dừng ở đó, ít ngày sau, A lại thay đổi thông báo. Cô khẳng định những tin nhắn là có thật và chưa bị đối phương kiện.

Tới 24/11, phóng viên kiêm YouTuber Lee Jin Ho đã đăng một video trên kênh YouTube để nói về vụ việc.

Theo Lee Jin Ho, A hiện sống tại Đức. Cô gái này chưa từng du học hay cư trú lâu dài tại Hàn Quốc. A theo dõi nhiều người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng của Hàn Quốc.

"Một số người đàn ông trong số những người được A theo dõi tuyên bố từng nhận được tin nhắn tục tĩu và ảnh cơ thể, đầy khiêu khích từ A", Lee Jin Ho tuyên bố.

Lee Jin Ho khẳng định A đã gửi tin nhắn trực tiếp cho nhiều người đàn ông Hàn Quốc kể từ khi cô còn là trẻ vị thành niên. Vài người trong số đã gặp mặt A.

Trở lại cuộc điều tra liên quan đến đơn kiện của Lee Yi Kyung, Lee Jin Ho cho biết vì A hiện cư trú tại Đức nên cuộc điều tra có thể sẽ gặp khó khăn. "Nếu cuộc điều tra kéo dài, thiệt hại đối với nam diễn viên có thể sẽ gia tăng", Lee Jin Ho nhấn mạnh.

Lee Yi Kyung sinh năm 1989, ra mắt vào năm 2011, sau đó được biết tới qua các bộ phim School 2013, My Love from the Star, Descendants of the Sun và gần đây là Cô đi mà lấy chồng tôi.