Vũ Luân, Phương Lê khoe con gái

Vũ Luân và Phương Lê đón con gái cách đây một tháng. Với nam ca sĩ, con giúp anh có thêm niềm hy vọng để sống mạnh mẽ hơn.

Ngày 29/11, Vũ Luân và Phương Lê khoe ảnh trong tiệc đầy tháng của con gái. “Hôm nay con được một tháng, một ngày tuổi. Ba cho phép, mẹ cháu mới dám đăng hình cho ông bà, cô chú biết mặt cháu. Con cảm ơn khán giả của ba và những người yêu thương đã mong chờ gặp con”, Phương Lê chia sẻ.

Trong khi đó, Vũ Luân chia sẻ con gái tạo cho anh nguồn sống mới để mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

“Ở tuổi trung niên, ba từng nghĩ hạnh phúc chỉ còn là những ngày bình yên bên gia đình nhỏ lặng lẽ trôi qua giữa đời thường. Ba đâu ngờ, ở đoạn đường tưởng đã yên ả ấy, con lại đến, dịu dàng và kỳ diệu như một phép màu. Con - bé gái nhỏ xíu, là món quà yêu thương ông trời gửi tặng ba mẹ khi cả hai không còn trẻ. Ngày biết tin có con, ba vừa mừng, vừa lo. Hạnh phúc đến muộn, nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc hơn bao giờ hết”, nghệ sĩ bày tỏ.

Vũ Luân và Phương Lê khoe mặt con. Ảnh: FBNV.

Anh viết thêm: “Con ơi. Con đến không chỉ là một đứa trẻ mà là niềm hy vọng, nguồn sống mới, là lý do để ba mẹ mạnh mẽ mỗi ngày. Ba có thể không còn trẻ để chạy nhanh, nhưng trái tim ba sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả yêu thương. Cảm ơn con vì đã chọn ba mẹ”.

NSƯT Vũ Luân và Phương Lê công khai mối quan hệ tình cảm năm 2023. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào 8/2024 trên một du thuyền. Cả 2 cho biết đã đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024.

Tháng 5, Phương Lê chia sẻ đang mang bầu ở tháng thứ 3. Cô nói không can thiệp để chọn giới tính em bé mà thuận theo tự nhiên. Vợ chồng cô mong con chào đời khỏe mạnh, bình an.

Tháng 8, khi vướng tin rạn nứt, Phương Lê nhanh chóng đính chính. Cô cho biết: “Thôi thì hôm nay Phương Lê xin mọi người nếu thương, hãy thương cho trọn. Mọi người hãy im lặng, đừng tranh luận và không đăng ẩn ý, gây hiểu lầm nữa. Phương Lê khẳng định vẫn là vợ chồng với Vũ Luân. Còn chuyện trong gia đình như thế nào, chúng tôi không giải thích. Khi nào cần giải thích chúng tôi sẽ lên tiếng”.

Vũ Luân, tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972, là con nuôi của cố nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Vũ Linh. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015.