Phương Anh Đào hiện tại

Mới đây, Phương Anh Đào chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam sau khi đánh bại Việt Hương (Chị dâu) và Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ). Nữ diễn viên thắng giải nhờ vai diễn trong phim Mai. Cô không có mặt để nhận giải thưởng nhưng sau đó đăng bài chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân.

“Quá bất ngờ và thật sự ngập tràn cảm xúc khi đón nhận giải thưởng này. Cảm ơn quý khán giả đã yêu thương và dành tình cảm cho Anh Đào. Con rất biết ơn vì được làm nghề này. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc, Liên hoan phim Việt Nam 2025 là động lực để Anh Đào tiếp tục cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa trong hành trình làm nghề của mình”, nữ diễn viên viết.

Phương Anh Đào đã có một năm thành công. Trước đó, cô cũng thắng giải Nữ chính xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn và Nữ chính được yêu thích nhất ở mảng điện ảnh ở lễ trao giải Ngôi sao xanh. Chiến thắng của Phương Anh Đào trong các lễ trao giải được nhận định là xứng đáng.

Phương Anh Đào đã thể hiện vai diễn Mai cảm xúc, nhẹ nhàng, chạm tới trái tim người xem, lột tả được chiều sâu tâm lý nhân vật. Sắp tới, Phương Anh Đào tái hợp Tuấn Trần trong dự án Báu vật trời cho. Dự án đánh dấu sự trở lại của Phương Anh Đào sau thành công của Mai nên được khán giả kỳ vọng.

Ngoài vai trò diễn viên, Phương Anh Đào năm qua còn hoạt động tích cực trong các game show. Cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ, sau đó giành hạng nhì. Ngoài ra, Phương Anh Đào còn góp mặt ở Đấu trường gia tốc, 2 ngày 1 đêm.

Hình ảnh gần đây của Phương Anh Đào. Ở hiện tại, cô là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao của điện ảnh Việt.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.