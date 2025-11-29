Thủy Tiên xuất hiện khác lạ

Thủy Tiên thời gian qua im ắng, ít hoạt động trên mạng xã hội và cũng không xuất hiện thường xuyên. Cô chủ yếu đi du lịch, chăm sóc gia đình.

Trong clip mới đây của Đỗ Long, Thủy Tiên lần hiếm hoi xuất hiện sau thời gian im ắng. Theo Thủy Tiên, để tham gia hoạt động lần này của NTK, nữ ca sĩ phải cắt bớt lịch trình du lịch, tu tập ở nước ngoài. Cô đã đặt vé máy bay, khách sạn… tới Ấn Độ nhưng phải lùi lịch sau khi nhận lời mời của đàn anh.

Trong clip, điều thu hút sự chú ý, bàn tán của cộng đồng mạng là ngoại hình được nhận xét khác lạ của nữ ca sĩ. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng giọng ca Giấc mơ tuyết trắng trẻ trung so với độ tuổi, không ít khán giả thắc mắc về gương mặt của cô.

“Sao nhìn mặt khác quá”, “Cô ấy mới làm mũi hay sao vậy”, khán giả bình luận.

Hình ảnh gần đây của Thủy Tiên.

Thời gian qua, vợ chồng Công Vinh rất im ắng. Bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ trên trang cá nhân là vào tháng 6.

Khi đó, Thủy Tiên chia sẻ clip đi nghỉ dưỡng trên biển cùng chồng, kèm chú thích: "Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười đăng gì lên mạng xã hội. Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại, sau khi chồng tôi đăng dòng trạng thái mới hôm qua".

Tính cả bài viết trên, trong năm qua, Thủy Tiên chỉ đăng 3 bài trên trang cá nhân. Trong khi đó, Công Vinh mới đây lộ diện trong lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức ở TP.HCM với vẻ ngoài có phần già, gầy hơn trước, mái tóc muối tiêu, làn da ngăm đen.

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo.

Giữa năm 2024, 2 người từng bị đồn ly hôn. Sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị".

Thủy Tiên, sinh năm 1985, nổi tiếng với ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Cô cũng từng tham gia đóng phim.