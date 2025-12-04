Tiền bạc đổ ra đằng sau cuộc đấu khốc liệt của Negav và buitruonglinh

Người hâm mộ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để giúp thần tượng duy trì thứ hạng cao trong vòng chung kết của Anh trai "say hi".

Chương trình Anh trai “say hi” mùa 2 đang bước vào hồi gay cấn nhất với cuộc bình chọn quyết định top 5 và ngôi vị cao nhất. Sau hành trình dài nhiều tháng, giờ đây, sức mạnh thực sự thuộc về người hâm mộ khi họ nắm giữ "chìa khóa" qua các lượt phiếu trên nền tảng chính thức.

Hai ứng viên nặng ký Negav và buitruonglinh đang tạo nên màn rượt đuổi kịch tính, hứa hẹn những bất ngờ lớn ở chặng cuối.

Cuộc đấu khốc liệt của 2 anh trai

Negav đang giữ vững ngôi đầu bảng với lượng bình chọn vượt trội, gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Nam ca sĩ trẻ này nắm giữ hơn 1,8 triệu lượt bình chọn tính tới trưa 3/12. Rapper đã chinh phục khán giả nhờ sự đa tài, sáng sân khấu và các tiết mục bắt tai xuyên suốt chương trình.

Đối thủ đang bám sát Negav nhất là buitruonglinh. buitruonglinh với lối hát cảm xúc, nội tâm, biết sáng tác, sản xuất có thể bứt phá trong những ngày tới. Nếu duy trì đà ủng hộ từ fan, anh hoàn toàn có khả năng soán ngôi, biến cuộc đua với Negav thành màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Tính tới chiều 3/12, số phiếu của buitruonglinh là 1,55 triệu, đứng thứ 2 trong số 18 anh trai.

Fan Negav bỏ số tiền lớn để duy trì hạng nhất cho thần tượng. Ảnh: FBNV.

Cộng đồng fan của 2 anh trai đã có cuộc cạnh tranh nảy lửa không chỉ trên hệ thống bình chọn mà cả mạng xã hội suốt những ngày qua.

Họ tranh cãi, biến mạng xã hội thành “cuộc chiến” bàn phím mới. Tại đây, fan Negav tố fan buitruonglinh “xin” các Gai con - fan của Anh trai vượt ngàn chông gai - bình chọn cho thần tượng. Ngược lại, người hâm mộ buitruonglinh cho rằng fan Negav đang cố tình gây sự.

Đương nhiên, số fan cãi cọ qua lại trên mạng xã hội chỉ là một phần và không đại diện cho 2 cộng đồng fan. Nhưng nó cũng phản ánh mặt trái luôn tồn tại trong bất cứ cuộc bình chọn nào, nhất là trong những chương trình sống còn. Bên cạnh đó, sự bám đuổi, thậm chí tăng hàng trăm nghìn bình chọn mỗi ngày còn cho thấy fan Việt ngày càng chịu chi cho thần tượng.

Với chung kết Anh trai “say hi”, những tài khoản thường được bình chọn mỗi ngày 1 lần. Ngoài ra, để có thêm lượt vote, khán giả có thể bỏ tiền mua các gói khác nhau, chẳng hạn khi mua gói VIP Pro có giá 89.000, fan được thêm 4 lượt vote mỗi ngày. Cũng gói này nhưng mua 12 tháng sẽ được 30 vote mỗi ngày.

Bởi thế, rất nhiều fandom sẵn sàng “đập tiền” để bình chọn cho thần tượng. Có một fan nữ của Negav thậm chí mỗi ngày vote cho anh hàng nghìn lượt, cao nhất là hơn 3.000. Với lượt bình chọn như trên, số tiền fan bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ. Các blog fan còn kêu gọi thành viên quyên góp tiền để mua lượt vote cho nam rapper sinh năm 2001.

Cách thức này được áp dụng qua rất nhiều cuộc bình chọn, kể cả Anh trai “say hi” mùa 1.

Một năm trước, để có được chiến thắng của Isaac ở Anh trai “say hi”, FC Isaac - Lion Kingdom túc trực ngày đêm lắp từng chiếc sim, liên tục tạo tài khoản, chủ động trao đổi chia slot, vote miệt mài... để đảm bảo không bỏ sót một lá phiếu nào.

Lý do đằng sau sự chịu chi của người hâm mộ

Theo tờ Inside, một fan kỳ cựu của các chương trình thần tượng ở Trung Quốc cho biết khả năng mua hàng, bình chọn của người hâm mộ là dấu hiệu cho thấy thần tượng của họ có nổi tiếng hay không.

Do đó, trước khi thần tượng có được danh tiếng, người hâm mộ phải "chi tiền" để chứng minh với thế giới bên ngoài rằng thần tượng của họ có tài năng. Các doanh nghiệp nắm rõ tâm lý này, do đó lên kế hoạch cho đủ loại hoạt động kiếm tiền khác nhau. Chương trình Thanh xuân có bạn 2 thu về từ người hâm mộ số tiền vượt quá 89 triệu NDT nhờ mở bình chọn.

Trong khi đó, cô Luo, sống tại Phúc Châu nói với tờ CW, có hai tiêu chí để xác định việc một khán giả gia nhập fandom của ca sĩ bất kỳ: "Hoặc là tiêu tiền" hoặc "tiêu thời gian".

Tiêu thời gian được hiểu là việc người hâm mộ ủng hộ thần tượng thông qua các phương pháp như bình chọn, kiểm soát bình luận và tham gia tranh luận trực tuyến.

Chi tiền có nghĩa là ủng hộ thần tượng của bạn bằng tiền thật, như mua lượt vote trong các chương trình hoặc mua sản phẩm họ quảng cáo nhằm sử dụng số liệu bán hàng để chứng minh giá trị của thần tượng.

Cô Luo thừa nhận một nền văn hóa đã hình thành trong cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc, nơi "bạn không phải người hâm mộ thực sự nếu không chi tiền".

Nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ, buitruonglinh bám đuổi Negav trên bảng xếp hạng. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, theo Xinhuanet, để tăng cường sự nổi tiếng, danh tiếng và giá trị thương mại cho thần tượng, người hâm mộ đã coi việc bình chọn, ủng hộ là một "nghĩa vụ" quan trọng.

Hơn nữa, các chuyên gia phân tích, nỗ lực của người hâm mộ nhằm nâng cao mức độ nổi tiếng của thần tượng cũng có thể là hình thức "phóng chiếu cảm xúc". Họ đầu tư cảm xúc, thời gian và tiền bạc để tăng mức độ nổi tiếng của thần tượng, đồng thời phóng chiếu hình ảnh lý tưởng, cảm xúc và giá trị của mình lên thần tượng.

"Nhiều người hâm mộ cảm thấy như họ đang nuôi dạy một đứa trẻ khi theo đuổi thần tượng. Mọi hành động của một số người hâm mộ có thể xuất phát từ niềm tin rằng: 'Mẹ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để nuôi con'", chuyên gia chia sẻ với Xinhuanet.

Tại Hàn Quốc, nơi văn hóa thần tượng phát triển mạnh mẽ nhất, sức mạnh của fandom cũng bắt nguồn từ sức mua và khả năng huy động tiền mạnh mẽ. Thậm chí, fandom Kpop ngày càng chịu chi cho thần tượng.

Thời điểm Produce 101 diễn ra, người hâm mộ của thực tập sinh Yoon Ji Sung đã quyên góp khoảng 7 triệu won. Số tiền này được sử dụng để bình chọn, thuê quảng cáo cho nam ca sĩ này ở tàu điện ngầm cùng nhiều nơi khác.

Tờ JoongAng nhận định văn hóa fandom đối với thần tượng Kpop thay đổi nhanh chóng. Cho đến đầu những năm 2000, người hâm mộ vẫn tôn thờ thần tượng như thể họ là những vị thần tiên.

Nhưng giờ đây, người hâm mộ hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui được tự tay nuôi dưỡng thần tượng. Người hâm mộ ngày nay coi thần tượng như những người con, có trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo vệ họ.

Thời gian qua, văn hóa thần tượng ngày càng phát triển tại Việt Nam, đặc biệt sau thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai “say hi”. Người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền triệu mua vé concert, mua hàng hóa liên quan đến thần tượng, mua lượt vote bỏ phiếu nhằm tăng hạng cho ca sĩ yêu thích hoặc đơn giản hơn là tăng tương tác, bình luận tích cực trên mạng xã hội.