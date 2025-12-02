Liên Bỉnh Phát: 'Tôi biết mình và Ngọc Kayla ở mức nào'

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla chưa tính tới chuyện kết hôn nhưng gia đình hai bên đều biết mối quan hệ giữa họ đang ở mức nào.

Gần một tháng sau chiến thắng đầy bất ngờ ở lễ trao giải Kim Chung tại Đài Loan, Liên Bỉnh Phát đối mặt với thách thức mới khi bộ phim Quán Kỳ Nam do anh đảm nhận vai chính ảm đạm về doanh thu phòng vé.

Chất lượng bộ phim và vai diễn Khang của Liên Bỉnh Phát cũng gây chia rẽ trong khán giả. Liên Bỉnh Phát sáng về ngoại hình, lời thoại nhưng tổng thể chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả về vai diễn đầu tiên sau chiến thắng Kim Chung.

Về phần Liên Bỉnh Phát, anh hài lòng với những gì đã truyền tải qua Khang. “Tôi đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật thông qua mỗi ánh mắt, cử chỉ. Trong phim, nhân vật có thể không hành động, không nói nhiều nhưng như vậy không có nghĩa không diễn”, Liên Bỉnh Phát nói.

Giấc mơ xa vời của Liên Bỉnh Phát

- Liên Bỉnh Phát vượt qua nhiều đồng nghiệp nổi tiếng và thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Chung, chiến thắng đó có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Đó là niềm vui sướng, tự hào và vinh dự rất lớn trong hành trình làm nghề của tôi vì không biết có bao giờ chuyện đó lặp lại được nữa hay không. Thực sự việc được tham gia một dự án của nước ngoài đã một điều khá là hi hữu rồi, đây lại còn được giải thưởng nữa.

Đến khi đọc báo, tôi mới biết mình là người Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải thưởng này. Cho nên niềm vui sướng lại càng nhân đôi.

- Giải thưởng lần này có tiếp thêm cho anh hy vọng về việc bản thân cũng như những đồng nghiệp khác sẽ tham gia các dự án, hoặc giải thưởng quốc tế khác không?

- Điện ảnh của Việt Nam hiện giờ đã tiệm cận hơn. Đặc biệt, các nhà làm phim ở nước cũng đã bắt đầu tìm kiếm chất liệu và câu chuyện Việt Nam. Do đó, đây là cơ hội để diễn viên Việt Nam có thể tham gia những dự án nước ngoài nhiều hơn và thậm chí bây giờ tôi thấy cũng có nhiều bạn trẻ Việt tham gia sản xuất trong các dự án nước ngoài.

- Về cá nhân, anh đặt mục tiêu như thế nào?

- Đương nhiên tôi vẫn tiếp tục hành trình tôi đã xác định từ đầu, đó là luôn trau dồi mỗi ngày để làm sao có thể nắm bắt được nhiều cơ hội nhất có thể. Cho dù đó là dự án trong nước hay nước ngoài, tôi cũng sẽ cố gắng nhiều nhất có thể.

- Cụ thể hơn đi, anh có hướng tới giải thưởng quốc tế nào tiếp theo sau Kim Chung không, Oscar chẳng hạn?

- Thật ra tôi thấy nó cũng còn khá xa vời. Một số đồng nghiệp và đặc biệt anh em trong ê-kíp sản xuất Đài Loan cũng nói tôi cố gắng, tiếp theo là phải chinh phục Oscar. Nhưng tôi nghĩ đó là điều quá xa vời với tôi.

Tôi không nghĩ tới chuyện đó mà chỉ cố gắng làm tốt nhất trong công việc của mình. Trong bất kỳ dự án nào tôi tham gia, tôi cứ quyết liệt và hết mình với nó thôi. Còn kết quả, mọi thứ cứ để sau.

- Sự xa vời đó từ yếu tố cá nhân hay thị trường?

- Tôi thấy nó là một bức tranh, giấc mơ xa lắm. Tôi không biết mình có với tới được hay không. Nó còn là câu chuyện mình có được tiếp cận những dự án hay hay không. Do đó, trước mắt, tôi cứ làm tốt bất cứ dự án nào tới với mình thôi.

- Trong cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ ngay khi đóng máy, đã được ê-kíp nói rằng có thể sẽ nhận được đề cử Kim Chung bởi thị trường Đài Loan rất thích gương mặt của anh. Vậy theo anh, gương mặt quyết định bao nhiêu phần trăm thành công vai diễn của anh và làm nên giải thưởng đó?

- Ngoại hình của người diễn viên sẽ là ấn tượng ban đầu. Tuy nhiên, đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Điều quan trọng hơn là cách diễn viên thể hiện nhân vật có thuyết phục được người xem hay không và cho tác giả tin rằng đây là người phù hợp với nhân vật.

Tôi cũng không biết quy ra con số cụ thể, rằng bao nhiêu phần trăm nhưng tôi nghĩ điều bên trong vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả.

- Giải thưởng này thay đổi địa vị anh ra sao ở thị trường điện ảnh Việt Nam, nhiều lời mời hơn với những kịch bản chất lượng hơn không?

- Đúng là tôi thấy mình có thay đổi về chỗ đứng, ngày xưa mình đứng trong nhà, giờ ra đường đứng nhiều hơn. Nói đùa vậy thôi, thật ra tôi nhận được sự tôn trọng từ một số những người làm nghề, đồng nghiệp, bạn bè nhưng để cảm thấy nó có bước chuyển mình, thay đổi mạnh mẽ, tôi chưa cảm nhận được.

Vì chúng tôi cũng đang nhìn nhận một cách rất bình thường. Ví dụ, sau ngày nhận giải, tôi bay về Việt Nam rồi tiếp tục công việc của mình thôi.

Đúng hơn, giải thưởng như một sự công nhận, một điểm sáng trong hành trình mình đi thôi.

Liên Bỉnh Phát đảm nhận vai Khang trong Quán Kỳ Nam. Ảnh: Việt Linh.

- Còn cát-xê thì sao?

- Đó là vấn đề do công ty quản lý quyết định. Tôi cũng không quá để ý. Thật ra, cát xê của diễn viên có thể thay đổi theo từng giai đoạn và từng dự án. Quan trọng là bên trả cát-xê cho mình, họ có cảm thấy số tiền họ bỏ ra có xứng đáng hay không. Tức, cả hai bên đều hài lòng với giá trị mình nhận lại.

Cát-xê chắc chắn là một con số và nó sẽ thay đổi, tùy vào dự án và giai đoạn. Có thể hôm nay nó thế này, nhưng khi gặp một tác phẩm, dự án hay ho, con số không quan trọng nữa.

Quan trọng là người ta trả mình phải phù hợp và xứng đáng với giá trị mình đóng góp vào tác phẩm đó. Cho nên không quan trọng con số là bao nhiêu. Quan trọng là mình mang lại được gì khi người ta trả cho mình số tiền đó.

"Tôi và bạn gái Ngọc Kayla đang hạnh phúc"

- Giải thưởng Kim Chung có tạo cho anh áp lực ở những vai diễn sau, gần nhất là dự án Bẫy tiền, Quán Kỳ Nam?

- Thật ra, với dự án nào, tôi cũng luôn áp lực. Áp lực là bởi lo lắng mình thể hiện nhân vật đó không được như kỳ vọng.

Tuy nhiên, khi bắt đầu một vai diễn nào đó, tôi luôn đặt hết tâm huyết và thời gian vào dự án đó. Do đó, khi đã bắt tay vào làm, tôi không còn quá áp lực nữa. Dù sao, tôi đã cố gắng hết sức với nó rồi.

- Vậy khi xem lại Quán Kỳ Nam, anh có hài lòng với những gì đã thể hiện?

- Tất nhiên, khi xem lại, tôi nghĩ ở thời điểm này, tôi sẽ xử lý đoạn này, đoạn kia khác đi. Nhưng chung quy lại, tổng thể vai diễn, nhìn từ đầu tới cuối hành trình nhân vật, tôi cảm thấy hài lòng là được.

Tôi vẫn luôn bám sát theo tâm lý của Khang. Chỉ là nếu tiếp cận nhân vật ở hiện tại, tôi sẽ xử lý khác đi đôi chút.

- Tuy nhiên, tôi thấy nhân vật Khang chưa có nhiều dấu ấn?

- Với Phát, điều quan trọng là mình đã đi sâu vào và đã là nhân vật. Từ những ngày đầu tiên, tôi đã xây dựng background nhân vật. Tôi đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật thông qua mỗi ánh mắt, cử chỉ. Trong phim, nhân vật có thể không hành động, không nói nhiều nhưng như vậy không có nghĩa không diễn.

Nếu xem phim, mọi người sẽ thấy từng ánh mắt, sự bồi hồi, bối rối, từng suy tư của Khang. Một cái nhìn xa xăm thôi nhưng lúc đó Khang đang cuộn trào trong tâm lý của cậu ấy. Mọi người sẽ thấy được hành trình của một cậu dịch giả, từ ban đầu ở vùng đất xa lạ, bước vào xã hội thu nhỏ là khu chung cư cũ và dần dần mở lòng với mọi thứ xung quanh.

Khi xem, Phát thấy được điều đó và những diễn biến tâm lý của nhân vật. Đó là điều tôi khá hài lòng.

Như đã nói, nếu diễn Khang ở thời điểm hiện giờ, có vài cảnh có thể tôi sẽ muốn làm khác nhưng những gì thể hiện trên phim đã là phiên bản Khang phù hợp của 2 năm về trước.

Nam diễn viên tâm sự anh đã tìm hiểu rất kỹ và xây dựng kỹ càng background của nhân vật. Ảnh: Việt Linh.

- Đây là vai diễn đầu tiên của anh sau khi thắng giải Kim Chung nên chắc chắn nhận sự kỳ vọng rất lớn. Và với những gì đã thể hiện, Khang dường như chưa thỏa mãn sự mong đợi đó?

- Nếu nhân vật này không chạm được tới họ thì có nghĩa chất liệu, trải nghiệm của họ không “match” với nhân vật. Tôi không thay đổi được điều đó. Tôi chỉ biết mình sẽ làm tốt nhất và hoàn chỉnh nhất với nhân vật đó. Đó là thứ tôi đã dồn hết tâm sức.

Không phải cứ phim hành động, đấm đá mới cần làm nhiều. Với phim này, tôi đã cố gắng rất nhiều bởi nó còn câu chuyện của bối cảnh lịch sử.

Mình phải hiểu rất rõ về background của nhân vật mới có thể chạm tới cảm xúc trong từng phân cảnh.

Một số khán giả cũng bày tỏ với Phát rằng họ rất thích và cảm nhận được tâm tư của Khang. Khi nghe được điều đó, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Ít nhất là cũng có những khán giả đã đồng điều được với suy nghĩ của mình.

- Bên cạnh đó, Quán Kỳ Nam cũng đang có doanh thu khá ảm đạm, ít suất chiếu. Anh có buồn lòng vì điều đó?

- Tôi nghĩ đó là câu chuyện của nhà phát hành với nhà sản xuất. Tất nhiên với tư cách một diễn viên, tôi cũng mong muốn bộ phim sẽ tiếp cận được với khán giả càng nhiều càng tốt. Bởi tôi nghĩ, với một tác phẩm nghệ thuật, một bài hát, một bức tranh hay một bộ phim hay, có đông khán giả biết tới, đồng nghĩa các tác phẩm này được biết tới nhiều hơn.

Thứ hai, người tiếp cận tới tác phẩm đó cũng sẽ có lợi. Ít nhất là họ nhận thêm được thông điệp, góc nhìn nào đó. Nhưng cái quan trọng hơn là cảm giác trải nghiệm và cảm xúc họ nhận được trong hai tiếng đồng hồ.

Khi khán giả tiếp cận một tác phẩm nghệ thuật, cảm giác là thứ quan trọng hơn cả. Trong hai tiếng đó, họ được trải qua những gì.

- Thời gian qua, các clip của anh với bạn diễn Tam Triều Dâng gây tranh cãi. Anh phản hồi sao?

- Quanh một câu chuyện, yếu tố bối cảnh, môi trường quan trọng lắm. Một khung hình nhưng đưa cho khán giả coi ở hai thời điểm khác nhau, mọi thứ cũng có thể thay đổi rồi.

Clip đó của tôi và Dâng quay từ lâu rồi. Thời điểm đó, chúng tôi đang chụp poster cho phim. Chúng tôi vẫn đang ở cảm xúc của nhân vật. Ngay lúc đó, ngoài Phát và Dâng còn có những anh em khác trong ê-kíp nên mọi người cảm thấy những tương tác đó rất bình thường. Chính vì cảm thấy bình thường nên nó mới diễn ra.

Nếu cảm thấy lấn cấn, nó đã không diễn ra rồi. Tuy nhiên, mọi người lại xem clip chỉ kéo dài vài giây, vào thời điểm hiện tại, tức khi nó đã bị đặt ra bối cảnh khác mà không phải trong mood của nhân vật. Nên nếu vô tình khiến mọi người có cảm giác khó chịu, tôi cũng rất bị động trong việc kiểm soát điều đó.

Hơn nữa, cho xem cùng một tấm hình, nhưng những người đang có tâm trạng, trạng thái cảm xúc khác nhau cũng có thể dẫn đến những lời bình luận khác nhau.

Do đó, tôi nghĩ mình không cần quá bận tâm về điều đó. Tôi chỉ mong mỏi một điều là mọi người vui lòng đánh giá mọi thứ bằng cái nhìn thiện lành, bao dung hơn, để mọi thứ phát triển hơn, thay vì đi xuống.

- Nhưng bạn gái anh có ghen không?

- Khi tham gia phim, tôi rất tách bạch giữa công việc với đời sống cá nhân. Và tất nhiên, bạn ấy vẫn luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống mỗi ngày. Bạn ấy cũng không ghen bởi bạn biết tôi vẫn đang làm công việc của mình và Phát rất thẳng thắn, thành thật với bạn.

Liên Bỉnh Phát đã có nhiều năm hẹn hò nữ ca sĩ Ngọc Kayla. Ảnh: Việt Linh.

- Gần đây, hai người thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm, thay vì giấu giếm như trước. Có phải vì 2 người đã tính tới chuyện kết hôn nên sẵn sàng công khai?

- Từ đầu, quan điểm của tôi và Ngọc là tôn trọng cảm xúc cá nhân, có nghĩa có thế nào, chúng tôi phản ánh thế đấy. Chỉ là ở bên ngoài, chúng tôi không chọn chuyện tình cảm như một phần của content.

Thay vào đó, cả 2 luôn phát triển sự nghiệp và đó là thứ chúng tôi muốn khán giả tập trung vào.

Chúng tôi muốn khi nhắc tới Liên Bỉnh Phát hay Ngọc Kayla, mọi người sẽ thấy được sự nghiệp, công việc của mỗi người. Đó là sự giống nhau trong quan điểm của 2 người.

Về mặt cảm xúc, chúng tôi cũng thoải mái thể hiện điều đó. Chúng tôi không hề che giấu. Bởi vậy, bạn bè, người thân đều biết mối quan hệ của chúng tôi đang ở mức độ nào. Chỉ là khán giả chọn quan tâm ở giai đoạn nào thôi.

Ví dụ, hôm ở sân bay, tôi thấy có clip Ngọc ra đón, rồi Phát ôm Ngọc. Thật ra hành động, cử chỉ đó diễn ra mỗi ngày với chúng tôi chứ không phải cả 2 lựa chọn khi có máy quay mới làm vậy.

Chúng tôi thể hiện tình cảm rất thường xuyên. Bạn bè của tôi ai cũng thấy. Nhưng ngay lúc đó, mọi người chọn quan tâm khoảnh khắc đó. Do đó, quan trọng là mọi người muốn nhìn thấy điều gì thôi chứ chúng tôi không giấu giếm mà cũng không muốn phô trương. Chúng tôi là những người nghiêm túc với công việc nhưng đồng thời tôn trọng cảm xúc của bản thân.

- Anh chị dự định kết hôn khi nào?

- Ở thời điểm bây giờ, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với trạng thái này, cho nên vẫn chưa có ý định đưa ra thêm một quyết định gì để hạnh phúc hơn. Tôi chưa biết ngày mai hoặc ngày mốt như thế nào, nhưng ít nhất ở thời điểm này, chúng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Do đó, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì trạng thái hiện tại.

Liên Bỉnh Phát có 2 dự án ra rạp là Quán Kỳ Nam và Bẫy tiền. Ảnh: Việt Linh.