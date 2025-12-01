Hai ca sĩ Việt lộ ảnh hẹn hò

Sau khi vướng tin hẹn hò ca sĩ Maiquinn, Mason Nguyễn lên tiếng phủ nhận. Anh trai này mong cộng đồng mạng dừng đồn đoán về mối quan hệ giữa 2 người.

Mới đây, tấm ảnh chụp chung của Mason Nguyễn và ca sĩ Maiquinn tại một quán vỉa hè lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Trong hình, cả hai mặc trang phục đời thường đơn giản và thoải mái tương tác với nhau.

Sau khi hình ảnh gây bàn tán, Mason Nguyễn lên tiếng đính chính. Anh khẳng định chỉ là đồng nghiệp, chị em thân thiết với Maiquinn chứ không phải người yêu như cộng đồng mạng đồn đoán.

“Mối quan hệ của tôi với chị Maiquinn bớt đồn giùm. Nếu nó chỉ ảnh hưởng tới tôi, tôi đã không lên tiếng”, Mason Nguyễn chia sẻ.

Mason Nguyễn phủ nhận hẹn hò Maiquinn. Ảnh: FBNV.

Mason Nguyễn (tên thật Nguyễn Xuân Bách) sinh năm 2000, là một trong những rapper trẻ nổi bật hiện nay. Anh được biết tới với phong cách âm nhạc trẻ trung, bắt tai, kỹ năng rap tốt. Anh có một số sản phẩm nổi bật như Rap chậm thôi, Shootin' Star, Siren…

Mason Nguyễn từng được chú ý ở Rap Việt và hiện là một trong 18 anh trai lọt vào chung kết của Anh trai “say hi” mùa 2. Không quá nổi trội ở những vòng đầu nhưng Mason Nguyễn ngày càng thu hút sự chú ý với lượng fan lớn.

Thậm chí, ở vòng bình chọn trước thềm chung kết, nam rapper tạm đứng hạng 6 với hơn 782.000 vote trên trang web của chương trình, cao hơn cả Karik, Ngô Kiến Huy, Big Daddy…

Ca sĩ Maiquinn sinh năm 1998, tên thật là Nguyễn Hiền Mai. Cô tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và là Á quân Giọng hát Việt 2017. Gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh “say hi”.