Vợ chồng Hà Lê đón con đầu lòng

Gia đình Hà Lê và vũ công Gia Linh đón thành viên mới sau hơn 2 năm kết hôn. Em bé được đặt tên Lê Chiêu Linh.

Ngày 1/12, anh tài Hà Lê thông báo vợ sinh con gái đầu lòng thành công. Em bé được đặt tên Lê Chiêu Linh. Nhiều đồng nghiệp của vợ chồng nam rapper gửi lời chúc mừng tới gia đình anh.

Trong thời gian mang thai, vũ công Gia Linh vẫn tham gia dự án nhảy của FED Crew. Vũ công từng tâm sự cô không thể tin bản thân tham gia dự án lớn nhất từ trước đến nay của FED Crew ở tuần thứ 33 trong giai đoạn thai kỳ.

Vợ chồng Hà Lê hạnh phúc chào đón thành viên mới. Ảnh: FBNV.

“Lần đầu tiên được dựng bài trong lúc mang thai, cảm ơn em bé của mẹ đã hợp tác. Cứ mỗi lần nghe lịch quay lùi là lại lo lắng không biết có làm được không, trong khi cái bụng to uỳnh rồi. Nếu lúc đó có bất kỳ dấu hiệu nặng nề hay mệt mỏi nào, cũng xin chỉ đứng nhìn các bạn nhảy, dù tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức cho dự án”, Gia Linh kể về quá trình thực hiện dự án cùng đồng đội dù đang mang thai.

Hà Lê và Gia Linh tổ chức đám hỏi ngày 28/1/2023 và lễ cưới vào 5/2/2023 tại một khu nghỉ dưỡng ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Hai người đã hẹn hò 6 năm trước khi về chung một nhà. Vợ anh sinh năm 1997, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Hai người quen khi Gia Linh tham gia Thử thách cùng bước nhảy do Hà Lê làm giám khảo.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, được biết đến với vai trò ca sĩ, rapper, vũ công. Anh ngồi ghế giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình, gồm So you think you can dance, The Heroes… Thời gian qua, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng bị loại trước thềm chung kết.

Trong khi đó, Gia Linh và FED Crew giành chiến thắng ở Nữ hoàng vũ đạo đường phố - phiên bản Việt của chương trình vũ đạo nổi tiếng Hàn Quốc Street Woman Fighter.