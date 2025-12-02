NSX Anh trai 'say hi' xin lỗi

Những ngày qua, hệ thống bình chọn của Anh trai "say hi" gặp sự cố khiến nhiều khán giả bỏ phiếu nhưng không được ghi nhận.

Chiều 2/12, ê-kíp sản xuất Anh trai “say hi” lên tiếng xin lỗi vì sự cố bình chọn. Theo thông báo của ê-kíp, trong những ngày qua, khi chương trình nhận được lượng quan tâm lớn từ người hâm mộ, hệ thống bình chọn đã phải xử lý mức truy cập tăng đột biến ngoài dự đoán.

Điều này khiến hệ thống bị quá tải tại một số thời điểm, dẫn đến hiện tượng lag, phản hồi chậm và ghi nhận thiếu lượt vote khi người dùng thực hiện nhiệm vụ.

Mùa 2 đã tiến tới vòng chung kết. Ảnh: NSX.

“Ê-kíp thành thật xin lỗi vì sự cố kỹ thuật này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm bình chọn của quý khán giả. Trong thời gian vừa qua, đội ngũ kỹ thuật đã liên tục triển khai giải pháp tối ưu nhằm nâng cao khả năng chịu tải, tăng tính ổn định và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh. Hiện hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại”, ê-kíp thông báo.

Anh trai “say hi” đang mở bình chọn cho 18 anh trai lọt vào chung kết. 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất lọt Best5 ở chung kết. Theo kết quả công khai trên trang web chính thức, Negav dẫn đầu với hơn 1,5 triệu bình chọn tính tới chiều 12/2. Trong khi đó, buitruonglinh đứng thứ 2 với hơn 1,3 triệu bình chọn. Sau đó lần lượt là B Ray, CONGB và Vũ Cát Tường.

Thời gian qua, hệ thống gặp sự cố. Một số khán giả bình chọn nhưng thấy lượt phiếu không được cập nhật. Thậm chí, B Ray khi tự mua phiếu bình chọn cho bản thân đã phải gọi lên tổng đài để thắc mắc vì gặp sự cố.

Sau 8/12, ê-kíp sẽ không để hiển thị lượt bình chọn của từng anh trai nhằm tạo bất ngờ cho đêm công bố kết quả.

Chung kết thông báo kết quả của chương trình diễn ra vào 13/12. Hiện, Negav và buitruonglinh được dự đoán nhận giải quán quân. Các vị trí còn lại trong top 5 có thể thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray, CONGB hoặc Mason Nguyễn.