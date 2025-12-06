Nhạc Việt 2025 có gì ngoài hiện tượng 'Bắc Bling'

Nhạc Việt năm qua có vô số sản phẩm, album chất lượng ra mắt với những concert được tổ chức thành công nhưng "Bắc Bling" vẫn là dấu ấn rõ nét nhất của 2025.

Nhạc Việt năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của Bắc Bling - ca khúc Hòa Minzy ra mắt ngay ngày đầu tháng 3, nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội hiếm có. Sản phẩm này không chỉ mở màn rực rỡ cho nhạc Việt năm qua mà còn tạo nên "bức tường" khổng lồ, khiến các dự án sau khó lòng vượt qua sức nóng khủng khiếp.

2025 cũng chứng kiến thị trường sôi động ở nhiều mặt: concert lớn, liveshow chỉn chu, EP và album xuất hiện liên tục. Nhưng khi nhìn toàn cảnh nửa đầu năm, Bắc Bling vẫn là dấu ấn rõ rệt nhất.

Bắc Bling - Dấu ấn vượt trội

Khi nhắc đến nhạc Việt nửa đầu 2025, Bắc Bling nổi lên như biểu tượng rõ nét nhất. Một nghịch lý là MV của sản phẩm này đạt lượt xem cao vượt trội so với lượng nghe trên nền tảng số, nhưng con số hơn 278 triệu view sau 9 tháng vẫn khiến đây trở thành sản phẩm thành công nhất không chỉ nửa đầu năm mà xuyên suốt 2025.

Bên cạnh đó, bản diss Sự nghiệp chướng của Pháo viral bất ngờ nhưng cũng kèm theo ồn ào, hay Phép màu ra mắt đúng Valentine 14/2 với 65 triệu lượt xem tính đến nay. Cùng thời gian, Dù cho tận thế của Erik cũng đạt thành tích khá cao, độ lan tỏa lớn, đủ để coi là hit dù thể loại ballad không hề mới mẻ.

Tiếp nối, thị trường nóng lên nhờ Nước mắt cá sấu, Dancing in the dark... Những ca khúc này vẫn vấp tranh cãi về giai điệu, thậm chí Nước mắt cá sấu bị chê lỗi thời, nhưng chúng ghi nhận lượng nghe khổng lồ trên các nền tảng streaming.

Trong bảng xếp hạng 100 bài hát Vpop hot nhất 2025 của Apple Music, Dancing in the dark giữ vị trí thứ 2. Ca khúc này cũng xếp hạng 4 trong top 10 ca khúc Việt được nghe nhiều nhất trên Spotify năm 2025, vượt qua Phép màu (hạng 5).

Tuy nhiên, BXH Spotify cũng phản ánh thực tế nhạc Việt 2025 dường như chưa đủ cuốn hút so với các năm trước. 8/10 bài trong top 10 bài nhạc Việt được nghe nhiều nhất trên Spotify 2025 là sản phẩm từ 2024, thậm chí 2023, ví dụ Exit sign, Không thể say (HIEUTHUHAI), Mất kết nối (Dương Domic)... Bắc Bling dù viral hàng đầu năm nhưng không lọt danh sách.

Âm nhạc Việt năm qua phong phú với đa dạng màu sắc, hình ảnh đầu tư chỉn chu, nhưng độ lan tỏa vẫn chưa rộng lớn. Mặt bằng ca khúc mới của 2025 dường như không đủ cạnh tranh với chính “di sản hit” từ các năm trước. Dấu hiệu này cho thấy nhạc Việt năm nay phải chăng không có nhiều tác phẩm bứt phá thực sự.

Thị trường cuối 2025 càng sôi sục khi loạt tên tuổi tái xuất: Soobin, Hương Tràm, Minh Hằng, Phùng Khánh Linh, Min, Quốc Thiên, Pháp Kiều, Neko Lê... Ngoài Mục hạ vô nhân của Soobin hay album của Min đạt thành tích ổn dù chưa bùng nổ như Bắc Bling, các sản phẩm còn lại đa phần chưa đạt mong đợi.

Trap được RHYDER đầu tư, mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: FBNV.

Năm qua, số lượng lớn các EP, album… cũng được phát hành liên tục, phản ánh sự nghiêm túc của nghệ sĩ ở khâu ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện sản phẩm chuyên nghiệp.

Chưa xét đến thành tích, nhưng với lượng album đông đảo, khán giả đã có thêm nhiều lựa chọn thú vị về phong cách âm nhạc, như EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây của Đinh Tiến Đạt, EP Kho báu của Trọng Hiếu, album Là Moon của Lamoon, Burning Blue của Mỹ Mỹ, Tâm linh của Lyhan, Kiêu xa của Pháp Kiều, Giai nhân của Văn Mai Hương, Bloomever của Quang Hùng MasterD, Trap của RHYDER, Dear Min của Min, Kim của Chillies hay album L2K của LowG nổi bật với âm nhạc hip hop pha synth retro.

Trong đó, Trap do RHYDER tung ra tháng 10 với 10 track mang hơi hướng R&B, pop và trap đương đại. Các bài do RHYDER tự sáng tác với sự hỗ trợ từ CoolKid, Tonix, Andree Right Hand, 2pillz và antransax.

Thành tích của Đức Phúc tại Intervision 2025, Phương Mỹ Chi đạt vị trí thứ 3 đồng thời có nhiều tiết mục gây sốt tại Sing! Asia hay loạt ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt trong dịp 30/4-1/5 hay 2/9 cũng là dấu ấn đáng ghi nhận của ca sĩ Việt trong năm qua.

Hàng chục ca khúc được phát hành chỉ trong dịp 2/9 với rất nhiều sản phẩm gây sốt cho thấy âm nhạc ở thể loại, đề tài nào cũng có sức sống mạnh mẽ nếu được đầu tư chỉn chu.

Bên cạnh đó, các game show vẫn hoạt động sôi nổi, điển hình Tân binh toàn năng, Em xinh “say hi” và hiện tại là Anh trai “say hi” góp phần vào dòng chảy không ngừng của nhạc Việt.

Concert hoành tráng tiếp nối sức nóng

2024 rực rỡ với chuỗi concert lớn từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi”... Sang 2025, các sự kiện quy mô vẫn được tổ chức dù số lượng ít hơn, kèm theo đó là những đêm nhạc cá nhân chất lượng cao.

Gần đây, Soobin thành công với SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL tại TP.HCM, thu hút khoảng 10.000 khán giả. Đêm nhạc được dàn dựng tinh tế, cấu trúc rõ ràng theo từng chương, tái hiện hành trình 14 năm của anh. Soobin hát live, chơi trống mở màn, piano, đàn bầu... chứng tỏ sự đa tài.

Soobin trong concert SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Trước đó, vào tháng 10, Hà Anh Tuấn tiếp tục cháy vé với liveshow tại Mỹ. Ngoài ra, hai concert Em xinh “say hi” diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội quy tụ hàng chục nghìn khán giả, được đầu tư lớn về đạo cụ, bối cảnh, làm mới âm nhạc, mang đến trải nghiệm giải trí xứng đáng với số tiền khán giả bỏ ra.

Cuối tháng 8, Sao nhập ngũ quy tụ gần 25 nghệ sĩ như Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Hương Giang, Hòa Minzy, Soobin, Trúc Nhân, Chi Pu, Jun Phạm, Thanh Duy, Huỳnh Lập, Kỳ Duyên, Duy Khánh, Ninh Dương Lan Ngọc, Bùi Công Nam, Tăng Phúc...

Thêm vào đó là concert kỷ niệm 30 năm của Đan Trường - Dấu ấn thanh xuân tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Quốc Thiên với SKYNote 2025: The Reflection ngày 22/11 và sắp tới là show Mỹ Tâm tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) dự kiến có khoảng 40.000 khán giả...

Những màn tái xuất gây thất vọng

Nhiều nghệ sĩ lớn trở lại năm qua, bao gồm những cái tên vắng bóng lâu như Hương Tràm, Minh Hằng, Nhật Kim Anh...

Trong đó, Minh Hằng và Nhật Kim Anh gây thất vọng lớn. Minh Hằng tái xuất sau 7 năm im ắng với MV Director, nhưng sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng, thậm chí bị chê về lời bài hát. Ngoài vẻ đẹp rực rỡ của Minh Hằng và hình ảnh đầu tư, âm nhạc, giọng hát và ca từ của Director nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Sự trở lại của Minh Hằng chưa thỏa mãn mong đợi. Ảnh: FBNV.

Với Nhật Kim Anh, MV Cát bụi dần tan trôi ra mắt cách đây một tháng, đầu tư theo concept Marvel. Tuy nhiên, hiệu ứng ảm đạm với chỉ 60.000 view tính đến 4/12. Chất lượng, đặc biệt phần nhạc bị chê bai vì pha trộn thể loại lộn xộn, khó nghe và không hợp giọng nữ ca sĩ.

Không chỉ gây thất vọng vì âm nhạc cũ kỹ, lỗi thời, MV Anh em trước sau như một của Ngũ hổ tướng (Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng) còn gây tranh cãi vì xuất hiện trang web cá độ ở nhiều cảnh. Sau đó, các nghệ sĩ phải xin lỗi, đồng thời đến Công an TP.HCM làm việc theo giấy mời từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Ngoài ra, một số thảm họa khiến công chúng ngán ngẩm, nghi ngờ sự phát triển thị trường, chẳng hạn Một Việt Nam mới tinh của Vstar hay mới nhất là Không thử sao biết… Đây là những nốt trầm đáng tiếc trong một năm sôi động đã qua của nhạc Việt.