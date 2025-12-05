Tình trạng đáng lo của Lưu Hiểu Khánh

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Hiểu Khánh liên tục gặp vấn đề sức khỏe trong năm qua. Hồi tháng 6, bà thậm chí phải hủy nhiều buổi diễn.

Theo 163, mới đây video ghi lại cảnh Lưu Hiểu Khánh bị ngã khi quay phim lan truyền trên mạng xã hội. Ngay lúc trượt chân ngã, nữ diễn viên theo bản năng dùng tay trái giữ chặt và bảo vệ chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay.

Câu đầu tiên bà nói sau khi đứng dậy là: "Tôi sợ làm vỡ chiếc vòng nên tôi phải lập tức đứng dậy". Chiếc vòng tay là món đồ sưu tầm làm từ ngọc bích Hetian, trị giá hàng triệu NDT và là nguồn động viên tinh thần của bà trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

Lưu Hiểu Khánh liên tục gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: QQ.

Toàn bộ quá trình diễn ra vài giây, tuy nhiên, sau vụ việc, cánh tay trái của bà bị bầm tím. Nhân viên y tế đã lập tức kiểm tra rồi bó bột cho nữ diễn viên. Sau đó, Lưu Hiểu Khánh thừa nhận bị đau và không thể đi lại bình thường như trước.

Đây là lần thứ 2 Lưu Hiểu Khánh bị thương trong năm. Hồi tháng 9, bà bị thương sau khi bước hụt ​​cầu thang. Tới tháng 10, khi tham dự một buổi họp báo với một bên chân bó bột, bà nhấn mạnh dù bị thương vẫn tham gia sự kiện để tuân thủ hợp đồng.

Theo QQ, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên ngày càng đáng ngại. Sau nhiều năm duy trì sức khỏe ổn định, lúc này, nữ diễn viên đã phải đối mặt với nhiều vấn đề của tuổi tác.

Cách đây vài năm, sức khỏe của Lưu Hiểu Khánh từng khiến các bác sĩ kinh ngạc. Kết quả khám sức khỏe định kỳ ở tuổi 60 của bà cho thấy huyết áp, đường huyết và lipid máu đều đạt tiêu chuẩn sức khỏe của một phụ nữ 30 tuổi.

Điều này xuất phát từ việc bà đã rèn luyện bản thân trong nhiều thập kỷ: chơi cầu lông 4 tiếng mỗi tuần, chơi bóng bàn 1 tiếng mỗi ngày và kiên trì tập tạ nửa tiếng mỗi sáng cho đến khi toát mồ hôi nhẹ, theo QQ.

Nguyên tắc ăn kiêng của bà là không thiếu protein và thực phẩm thiết yếu. Khi gọi đồ ăn trong lúc ghi hình các chương trình, bà nhấn mạnh "hãy thêm cá và một ít cơm nữa".

Ngày 15/5, Guancha đưa tin Lưu Hiểu Khánh bị một công dân Thâm Quyến, họ Vương, tố cáo vì nghi ngờ trốn thuế tại Thượng Hải. Tổng cục Kiểm tra số 4 thuộc Cục Thuế thành phố Thượng Hải tiếp nhận báo cáo và mở cuộc điều tra vào đầu tháng 5.

Tới tháng 6, vở kịch Mỹ nhân vô song với sự tham gia của Lưu Hiểu Khánh bất ngờ bị hủy tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc với lý do sức khỏe.

Trước đó, ngày 3/6, Yifei Culture - đơn vị tổ chức - cũng xác nhận hủy toàn bộ lịch lưu diễn của vở kịch tại Thâm Quyến (13-14/6) và Thượng Hải (4-5/7) với lý do tương tự. Thông báo không nêu chi tiết về tình trạng sức khỏe của diễn viên.