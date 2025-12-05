Lý do diễn viên Linh Sơn im ắng nhiều năm

Linh Sơn dành vài năm qua để tập trung chăm sóc gia đình. Mới đây, anh trở lại với phim "Phù sa ngọt".

Bộ phim Phù sa ngọt lấy cảm hứng từ chính nhịp sống bến sông nước đánh dấu sự trở lại của diễn viên Linh Sơn sau nhiều năm vắng bóng. Anh quen vợ qua ứng dụng hẹn hò, rồi yêu nhau chỉ sau 1 tuần. Vài năm qua, Linh Sơn ít đóng phim và cũng ít cập nhật thông tin trên mạng xã hội.

Nam diễn viên giải thích lý do là anh dành thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, vì nhớ nghề và muốn tiếp tục đam mê, anh quyết định trở lại đóng phim.

“Trong vài năm qua, khi xem bạn bè đóng phim, tôi cũng chạnh lòng vì dù sao đây cũng là đam mê của tôi. Tôi đã tạm gác lại mọi thứ để dành thời gian cho gia đình và may mắn lúc này, khi mọi thứ tạm ổn, cơ hội tham gia Phù sa ngọt đến với tôi, vì vậy tôi quyết định trở lại”, Linh Sơn nói.

Linh Sơn trở lại sau thời gian im ắng. Ảnh: NSX.

Phù sa ngọt dẫn dắt khán giả khám phá cộng đồng xóm Bến - nơi những con người gắn bó với sông Hồng trải qua bao thăng trầm và nuôi dưỡng khát khao vươn lên. Dòng sông này không chỉ là mạch nguồn giao thông, cung cấp nước tưới tắm mà còn góp phần hình thành vùng đất màu mỡ, xây dựng nên trung tâm văn hóa đậm đà bản sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Phù sa ngọt nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về kế hoạch phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, hướng tới năm 2050.

Đặc biệt, phim nhấn mạnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án then chốt mang lại động lực mới, trở thành biểu tượng của Hà Nội trong thời kỳ hiện đại.

Bằng nghệ thuật điện ảnh, tác phẩm đưa ý tưởng lấy sông Hồng làm trọng tâm phát triển gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày, qua những hình ảnh chân thực và câu chuyện sống động từ các nhân vật.

Thuộc dòng phim tâm lý - gia đình, Phù sa ngọt miêu tả sinh hoạt của người dân ven sông, đồng thời khắc họa sức bền bỉ và mong muốn thay đổi, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Bối cảnh được khai thác chân thực, từ khu phố cổ đến những xóm lao động bên sông - nơi truyền thống hòa quyện với nhịp điệu đô thị đương đại.

Ngoài Linh Sơn vào vai Đăng “đen” – người đàn ông từng sống ở phố cổ, tìm đến vùng bãi mưu sinh và dần trở thành trụ cột tinh thần của xóm - phim còn có sự tham gia của NSND Tiến Đạt, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Minh Tuấn, NSƯT Anh Thơ, Hà Phương Anh, Hoàng Phượng, Đàm Hằng, Hoàng Du Ka, Quốc Toàn...

Linh Sơn sinh năm 1987, từng được biết đến qua các dự án như Hot boy nổi loạn, Kungfu Phở, Cô hầu gái, Yêu đến tận cùng, Dấu chân du mục, Đường về cồn Nảy…